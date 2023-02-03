На 54-й день блокады в Карабахе появились новые проблемы

«Особенно критическая ситуация в сферах свиноводства и птицеводства, в связи с тем, что эти виды животных откармливаются исключительно зерновыми и концентрированными кормами. А значительную часть этих кормов мы в основном ввозили», - сказал заместитель министра сельского хозяйства Карабаха, добавив, что из-за нехватки кормов животные могут голодать, что заставит фермеров забивать свиней не постепенно, как сейчас, а сразу всех. «Правда, сегодня мы пытаемся урегулировать этот вопрос, восполнить дефицит кормов за счет резервных запасов, но в будущем может возникнуть серьезная проблема, потому что эти запасы тоже не бесконечны. Может начаться массовый забой этих животных», - сказал замминистра.

По словам представителя Ассоциации малого и среднего бизнеса Карабаха Анны Саргсян, за эти 54 дня они на своей шкуре ощутили то, о чем говорили до блокады теоретически: необходимо постараться создать в важных направлениях самодостаточную экономику.

«Блокада многое показала с точки зрения структуры общей экономической системы. Она вообще была неправильно построена. Такая страна, как Арцах [Нагорный Карабах – ред.], всегда должна быть готова к таким ситуациям. Поэтому экономика должна быть более самодостаточной, чтобы удовлетворять внутренний спрос. Хотя бы предметы первой необходимости, чтобы не зависеть от импорта. Уже сейчас, прямо сейчас мы должны начать это делать. А не ждать, когда блокада закончится, прямо сейчас надо начать придавать новое направление нашей экономической системе, пересмотреть ее. Мы должны попытаться сделать что-то в этом направлении, насколько это возможно», - сказала Саргсян.

Экономика Карабаха не самодостаточна с точки зрения продовольствия, не самодостаточны также семьи, проживающие в городских условиях в Степанакерте. По словам Анны Саргсян, если в селах у людей в подвалах были хотя бы минимальные запасы продуктов питания: капуста, морковь, картофель, то в городе кроме одного килограмма сахара и нескольких пачек кофе у них ничего не хранилось. «Конкретно в нашей семье не хранилось. Когда мы почувствовали, что идет к этому, мы попытались купить, но эти запасы уже закончились», - сказала Саргсян.

Тем не менее, по ее словам, несмотря на веерные отключения, отсутствие предметов обихода, в том числе чистящих средств, а также фруктов, овощей, они пытаются не отклоняться от обычной жизни, самое важное – отправить детей в школу. «Как только дети начинают страдать, это сказывается на взрослых. К остальному мы как-нибудь адаптируемся. Но если детям вдруг станет не хватать еды, занятия отклонятся от графика... Длительность уроков теперь стала 35 минут. Эта напряженная ситуация также влияет на детей, они уже все осознают, взрослеют раньше времени», - сказала наша собеседница.

Занятия в школах, которые были прерваны на долгое время из-за прекращения газоснабжения, возобновились в понедельник. В последние дни в Карабахе газ есть, но веерные отключения электричества продолжаются, через каждые 6 часов электричество отключают на 2 часа, в домах сразу становится холодно.

«Мы уже установили дровяную печь. Если вдруг опять не будет газа или света... мы не можем так оставлять детей. У меня два мальчика, оба школьники», - рассказала Анна.

Были дни, когда дети в школах не снимали куртки и шапки. Анна говорит, что они даже к этому готовы, но не должны пропускать уроки.