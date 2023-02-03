«Для чего их приезд без политической оценки?»: В правящей партии Армении ответили на заявление главы МИД РФ

Вчера Сергей Лавров, в частности, заявил, что если Армения все еще заинтересована, то миссия ОДКБ может быть развернута «в течение одного-двух дней».

Это предложение от Москвы звучит не впервые, однако в первых раз после того, как была достигнута договоренность о размещении наблюдателей Евросоюза вдоль армяно-азербайджанской границы. Между тем, власти Армении продолжают настаивать на том, что, прежде чем решать вопрос о размещении миротворческих сил ОДКБ, страны, входящие в возглавляемый Россией военно-политический альянс, должны сначала зафиксировать, что Азербайджан вторгся на суверенную территорию Армении и продолжает оккупировать ряд ее территорий.

«Что это для них санаторий какой-то? Они должны приехать с четкой миссией. Должна быть дана оценка, и за этой оценкой должны последовать действия. Допустим, они пришли сюда, а азербайджанцы выдвинулись вперед. Что изменится? Придется ли им вернуться? Ведь руководство их страны говорит, что границы еще не ясны, а Азербайджан, похоже, агрессию не инициирует, «так что вам следует отойти». Какой же смысл их приезда сюда без оценки?» - отметил Папоян.

Секретарь оппозиционной парламентской фракции «Честь имею» Тигран Абрамян заявил, что если Армения изменила свою политическую линию, то власти страны должны об этом говорить. Депутат считает, что противостояние Запада и России проявляется и в Армении.

«Если в политическом курсе Армении уже произошло существенное изменение от концептуального до практического, то власти должны в таком случае заявить об этом, чтобы стало намного понятнее, почему Армения отказалась от услуг своего стратегического союзника, что предусмотрено в документе, и на данный момент обратилась к миссии наблюдателей ЕС. То, что подход властей Армении непонятен основному игроку, представленному в нашем регионе, само по себе является проблемой и угрозой национальной безопасности Республики Армения», - заявил Абрамян.