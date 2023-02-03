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«Для чего их приезд без политической оценки?»: В правящей партии Армении ответили на заявление главы МИД РФ

Геворг Папоян

«Для чего их приезд без политической оценки?» Так отреагировал член правления правящей армянской партии «Гражданский договор» Геворг Папоян на заявление министра иностранных дел России о том, что предложение Москвы о размещении миссии ОДКБ в Армении остается актуальным.

Вчера Сергей Лавров, в частности, заявил, что если Армения все еще заинтересована, то миссия ОДКБ может быть развернута «в течение одного-двух дней».

Это предложение от Москвы звучит не впервые, однако в первых раз после того, как была достигнута договоренность о размещении наблюдателей Евросоюза вдоль армяно-азербайджанской границы. Между тем, власти Армении продолжают настаивать на том, что, прежде чем решать вопрос о размещении миротворческих сил ОДКБ, страны, входящие в возглавляемый Россией военно-политический альянс, должны сначала зафиксировать, что Азербайджан вторгся на суверенную территорию Армении и продолжает оккупировать ряд ее территорий.

«Что это для них санаторий какой-то? Они должны приехать с четкой миссией. Должна быть дана оценка, и за этой оценкой должны последовать действия. Допустим, они пришли сюда, а азербайджанцы выдвинулись вперед. Что изменится? Придется ли им вернуться? Ведь руководство их страны говорит, что границы еще не ясны, а Азербайджан, похоже, агрессию не инициирует, «так что вам следует отойти». Какой же смысл их приезда сюда без оценки?» - отметил Папоян.

Тигран Абрамян
Тигран Абрамян

Секретарь оппозиционной парламентской фракции «Честь имею» Тигран Абрамян заявил, что если Армения изменила свою политическую линию, то власти страны должны об этом говорить. Депутат считает, что противостояние Запада и России проявляется и в Армении.

«Если в политическом курсе Армении уже произошло существенное изменение от концептуального до практического, то власти должны в таком случае заявить об этом, чтобы стало намного понятнее, почему Армения отказалась от услуг своего стратегического союзника, что предусмотрено в документе, и на данный момент обратилась к миссии наблюдателей ЕС. То, что подход властей Армении непонятен основному игроку, представленному в нашем регионе, само по себе является проблемой и угрозой национальной безопасности Республики Армения», - заявил Абрамян.

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