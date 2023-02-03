«Не считаю логичным обвинять Армению»: Армянский парламентарий отреагировал на заявления Лаврова

Вчера министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что предложение России о размещении миссии ОДКБ в Армении по-прежнему актуально, и если Армения все еще заинтересована, то миссия может быть развернута в течение одного-двух дней.

Провластный депутат армянского парламента Саргис Ханданян в беседе с Радио Азатутюн подчеркнул, что ОДКБ еще не дала оценку оккупации армянских территорий.

«Прежде всего, нужно зафиксировать реальность, а именно: Азербайджан вторгся на суверенную территорию Республики Армения и оккупировал отдельные части суверенной территории Республики Армения, и если этот факт будет зафиксирован, то можно будет развернуть некую группу наблюдения, которая будет способствовать обеспечению безопасности. К сожалению, ОДКБ не зафиксировала эту реальность и не дала оценку тому, что произошло», — заявил депутат, который также является членом парламентской комиссии по внешним связям.

Вчера Лавров также сослался на подписанное в октябре в Праге заявление, подчеркнув: «Сейчас, когда и Армения, и Азербайджан вместе с Евросоюзом подписали документ о готовности заключать мирный договор на условиях, обозначенных в Алма-Атинской декларации декабря 1991 года, ну, нам как-то даже сложно определяться с дальнейшими шагами».

Как отметил Лавров, согласно упомянутому документу границы между новыми независимыми государствами будут проходить по административным границам Советского союза, союзных республик, «включая Армянскую ССР и Азербайджанскую ССР, в составе Азербайджанской ССР находилась Нагорно-Карабахская Автономная Область».

Депутат от правящей партии «Гражданский договор» Саргис Ханданян возражает, что Пражский документ всего лишь зафиксировал тот факт, что Армения и Азербайджан признали территориальную целостность друг друга еще в 1991 году.

На вопрос, можно ли однозначно заявлять, что принятием этого документа Армения не приняла то, что Нагорный Карабах находится в составе Азербайджана, армянский депутат ответил так: «Смотрите, нагорно-карабахский конфликт никогда не был территориальным вопросом, и Армения не стремилась оккупировать какую-либо территорию, вовлекаясь в нагорно-карабахский конфликт. Целью Армении была защита прав и безопасности народа Нагорного Карабаха, что остается на повестке дня до сих пор. Мы делаем все для решения этих вопросов и ищем механизмы для них».

Отвечая на другое заявление Лаврова о том, что Армения на протяжении многих лет оккупировала семь районов Азербайджана вокруг Нагорного Карабаха, отвергла предложения Москвы по урегулированию вопроса, после чего Азербайджан вернул принадлежащие ей земли, армянский депутат заявил, что Армения не отвергала предложений России.

«Нет, в течение всего переговорного процесса было понятно, что в тот момент, когда Армения соглашалась на любой вариант, требования Азербайджана все больше возрастали, и в данном случае они становились неприемлемыми для Армении, поэтому нельзя обвинять Армению в том, что она не достигла соглашения. Обвинять надо Азербайджан в увеличении и невыполнении требований», - подчеркнул Ханданян.

«До 2018 года, если вы помните, в Казани в 2011 году Армения была готова договариваться, но Азербайджан в последний момент не согласился. Поэтому обвинять здесь Армению я не считаю логичным», - подчеркнул армянский депутат.