Какие полномочия предусмотрены документом о мандате российских миротворцев? Правительство предоставило подробности

Какой мандат и какие полномочия имеет российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе и могут ли они силой открыть Лачинский коридор, закрытый уже почти два месяца? В ответ на этот запрос Радио Азатутюн правительство передало документ о «мандате на осуществление миротворческой операции в зоне нагорно-карабахского конфликта», подписанный министрами обороны Армении и России примерно через десять дней после окончания 44-дневной войны, 21 ноября 2020 года.

Какие задачи возложены на российский миротворческий контингент?

Согласно этому документу, миротворческие силы, дислоцированные вдоль линии соприкосновения в Карабахе и вдоль Лачинского коридора, должны обеспечивать безопасный проезд всех видов транспортных средств, беспрепятственную доставку международной гуманитарной помощи, мониторить режим прекращения огня, реагировать на нарушения обязательства о неприменении силы, противодействовать беспорядкам в зоне ответственности, способствовать полноценной жизни в Карабахе, защищать жизненно важные объекты и т.д.

Миротворцы имеют право применять оружие

Согласно документу, при выполнении поставленных задач миротворческий контингент имеет право применять оружие в следующих условиях: в случае попытки принудительного отстранения персонала от выполнения возложенных на него задач; в случае насильственных посягательств со стороны вооруженных формирований или отдельных лицж; в случае возникновения угрозы жизни и здоровью гражданского населения.

В августе прошлого года на заседании правительства премьер-министр Армении, касаясь этого документа, сказал, что Азербайджан отказался его подписать, но добавил: «Для полной реализации этого мандата достаточно подписи Армении и России, а если нет, значит, необходимо принять меры по подтверждению этого мандата на международном уровне или наделению миротворцев более широким международным мандатом».

Позже, в январе этого года, на пресс-конференции Пашинян вновь заявил, что документ является продолжением трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года и может действовать без подписи Азербайджана.

«Правда, Азербайджан не подписал его, но, если мне не изменяет память, в этом документе нет ни одного указания на то, что он вступает в силу только после того, как его подпишут три стороны», - сказал премьер-министр.

Деятельность российских миротворцев в Нагорном Карабахе определяется только документом от 9 ноября - Артур Хачикян

Между тем, доктор политических наук Стэнфордского университета Артур Хачикян в беседе с Радио «Азатутюн высказал мнение, что без подписи Азербайджана российские миротворцы не могут реализовать положения документа, подписанного между Арменией и Россией.

«Представьте, что сейчас, допустим, Россия и Армения подписывают документ о том, что будет происходить, скажем, в Абхазии или Южной Осетии, на территории Грузии. Такого быть не может, вы не можете подписать договор и определить, что будет происходить на территории другого государства. Если мы считаем Арцах [Нагорный Карабах - ред.] территорией Азербайджана, а получается, что международное сообщество так считает, даже мы уже начинаем об этом говорить, мы не можем этого сделать. Вы представляете, если Россия и Азербайджан подпишут договор о том, что будет происходить, например, в Ереване или Гюмри?» - подчеркнул Хачикян.

По словам доктора политических наук, деятельность российских миротворцев в Нагорном Карабахе определяется только документом от 9 ноября 2020 года, который Азербайджан подписал. Там зафиксировано размещение российских миротворческих сил, но ничего не сказано о том, что они будут делать. Кроме того, по словам Артура Хачикяна, российский миротворческий контингент имеет мандат на обеспечение мира, но не имеют мандата на принуждение к миру, следовательно, также не имеет права применять силу.

«Если мы говорим о классических миротворческих силах, они не могут применять силу, они там находятся с согласия обеих сторон и должны быть нейтральными. Они могут применить силу только в случае нападения на них, для защиты своего мандата и для защиты гражданского населения, в этих трех случаях они могут применить силу. Но если сейчас там против Азербайджана будет применена сила, это уже фактически будут не миротворческие силы. Русские станут частью конфликта. То есть, если Россия применит силу, это приведет к российской интервенции в Азербайджане, и Россия должна будет пойти на военную конфронтацию с Турцией и Азербайджаном. В условиях этой войны Россия не может этого сделать, и не хочет, и не может», - сказал Хачикян.

По мнению политолога, чтобы навязать мир, а следовательно, также применить силу, необходимо, чтобы Совет Безопасности ООН дал такой мандат, зафиксировал наличие угрозы международной безопасности и уполномочил страну или группу стран применить силу, как это было в Корее в 50-е годы во время войны. Однако ООН такого мандата России не давала и не даст.

«Это будет очень тяжелый и очень опасный год, поскольку мы идем к большой войне, сейчас будет очень серьезная эскалация в Украине. То есть, ожидать такого мандата от ООН бессмысленно», - отметил он.

На вопрос Радио Азатутюн, можем ли мы сказать, что сегодня российские миротворцы не открывают Лачинский коридор, потому что не имеют на это полномочий, или они просто этого не хотят делать, Артур Хачикян ответил: «Прямых полномочий в письменной форме нет».

Полгода назад премьер-министр Никол Пашинян сказал, что Армения выполнила все свои обязательства по трехстороннему заявлению от 9 ноября, и Азербайджан также должен выполнить свои три обязательства: признать существование единицы Карабах, зафиксированное в документе за подписью президентом Азербайджана, уважать наличие линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и уважать существование Лачинского коридора. В противном случае Армения должна включить в свою повестку запуск международных механизмов, направленных на выполнение обязательств, взятых на себя Азербайджаном.

«Повторяю, три ключевых факта: Нагорный Карабах, линия соприкосновения, Лачинский коридор», - заявил премьер-министр Армении.