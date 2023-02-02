Родственники скончавшихся в Ереване карабахцев не могут перевезти их тела в Карабах и похоронить

Сегодня из Степанакерта на автомобилях Международного комитета Красного Креста в специализированные медицинские центры Армении были доставлены шесть пациентов с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

За 53 дня блокады через Лачинский коридор при посредничестве Красного Креста в Ереван было перевезено около 64 больных. Однако дорога остается закрытой, в моргах Еревана находятся более одного десятка тел скончавшихся здесь жителей Карабаха, родственники не могут увезти их домой и похоронить.

«Ежедневно в Оперативном штабе ведутся переговоры о перевозке тел умерших как с российскими миротворцами, так и с Красным Крестом, и вчера глава Оперативного штаба выразил надежду, что этот вопрос будет урегулирован в течение ближайших одного-двух дней», - сказал депутат парламента Карабаха Давид Галстян.

Галстян отметил, что они получили множество заявлений от родственников с просьбой наконец решить этот вопрос. «Есть также случаи, когда перевозили тяжелобольного и, к сожалению, не смогли спасти его жизнь, он умер», - сказал он.

Идет 8-я неделя блокады, жители Карабаха живут по графику шестичасовых веерных отключений электричества, и им приходится стоять в длинных очередях за морковью, яйцами, сладостями и предметами гигиены.

До блокады ежедневно из Армении в Карабах поступало 400 тонн грузов, а сейчас, по словам госминистра, лишь малая часть от необходимого поставляется Международным комитетом Красного Креста и российскими миротворцами.