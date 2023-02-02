Луис Боно назначен старшим советником Госдепартамента США на Южном Кавказе

«Боно будет работать с региональными лидерами, чтобы продвигать мирный процесс между Арменией и Азербайджаном и реагировать на оккупацию Россией суверенных территорий Грузии», — заявил Энтони Блинкен. Госсекретарь подчеркнул, что Соединенные Штаты «привержены заключению всеобъемлющего мирного договора между Арменией и Азербайджаном, включая обязательство поддерживать переговоры, направленные на долгосрочное политическое урегулирование нагорно-карабахского конфликта».

Госсекретарь отметил, что в целях содействия прямому диалогу между Арменией и Азербайджаном дипломат будет сотрудничать с партнерами-единомышленниками, включая Евросоюз и ОБСЕ.

В ходе брифинга в тот же день заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Ведант Патель подчеркнул, что урегулирование отношений между Арменией и Азербайджаном является вопросом глубокой важности для госсекретаря Блинкена, которому Госдепартамент уделяет большое внимание.

На замечание журналиста о Минской группе ОБСЕ, которая не упоминается в сообщении, Патель ответил, что Соединенные Штаты через Боно будут продолжать участвовать в содействии миру и стабильности на Южном Кавказе, и что «он также представляет Соединенные Штаты в формате сопредседателя Минской группы ОБСЕ, как и его предшественники в этой роли». Пресс-секретарь также заверил, что это «стабильный приоритет» для администрации Байдена.

До назначения на эту должность Луис Боно был представителем США в Агентстве ООН по атомной энергии, временным поверенным в делах США при Святом Престоле. Дипломат также работал в Совете национальной безопасности США, а затем в Госдепартаменте в должности советника заместителя госсекретаря США по экономическим вопросам.

Боно заменит Филипа Рикера, который был назначен старшим советником госсекретаря по делам Кавказа в августе прошлого года и ушел с поста в начале этого года после четырех месяцев работы. В то же время, пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс подчеркнул, что уход Рикера «никоим образом не подрывает приверженность США делу обеспечения безопасного, стабильного, демократического, процветающего и мирного будущего на Южном Кавказе».