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Луис Боно назначен старшим советником Госдепартамента США на Южном Кавказе

Луис Л. Боно

Госсекретарь США назначил нового старшего советника по переговорам на Кавказе. Отныне эту должность будет занимать Луис Л. Боно.

«Боно будет работать с региональными лидерами, чтобы продвигать мирный процесс между Арменией и Азербайджаном и реагировать на оккупацию Россией суверенных территорий Грузии», — заявил Энтони Блинкен. Госсекретарь подчеркнул, что Соединенные Штаты «привержены заключению всеобъемлющего мирного договора между Арменией и Азербайджаном, включая обязательство поддерживать переговоры, направленные на долгосрочное политическое урегулирование нагорно-карабахского конфликта».

Госсекретарь отметил, что в целях содействия прямому диалогу между Арменией и Азербайджаном дипломат будет сотрудничать с партнерами-единомышленниками, включая Евросоюз и ОБСЕ.

В ходе брифинга в тот же день заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Ведант Патель подчеркнул, что урегулирование отношений между Арменией и Азербайджаном является вопросом глубокой важности для госсекретаря Блинкена, которому Госдепартамент уделяет большое внимание.

На замечание журналиста о Минской группе ОБСЕ, которая не упоминается в сообщении, Патель ответил, что Соединенные Штаты через Боно будут продолжать участвовать в содействии миру и стабильности на Южном Кавказе, и что «он также представляет Соединенные Штаты в формате сопредседателя Минской группы ОБСЕ, как и его предшественники в этой роли». Пресс-секретарь также заверил, что это «стабильный приоритет» для администрации Байдена.

До назначения на эту должность Луис Боно был представителем США в Агентстве ООН по атомной энергии, временным поверенным в делах США при Святом Престоле. Дипломат также работал в Совете национальной безопасности США, а затем в Госдепартаменте в должности советника заместителя госсекретаря США по экономическим вопросам.

Боно заменит Филипа Рикера, который был назначен старшим советником госсекретаря по делам Кавказа в августе прошлого года и ушел с поста в начале этого года после четырех месяцев работы. В то же время, пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс подчеркнул, что уход Рикера «никоим образом не подрывает приверженность США делу обеспечения безопасного, стабильного, демократического, процветающего и мирного будущего на Южном Кавказе».

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