На 52-й день блокады в магазинах Степанакерта появились апельсины и мандарины

На 52-й день блокады на рынке и в магазинах Степанакерта появились апельсины и мандарины. Семь недель в Карабахе нельзя было найти фруктов и овощей. На днях также начали продавать морковь.

Правительство Карабаха заявляет, что сейчас работает над распределением этих продуктов и за пределами Степанакерта. Также опубликованы максимальные цены продажи.

«Я бы не сказала, что это то количество, которое мы бы хотели, но хотя бы дают какое-то минимальное количество мандаринов и апельсинов», - сказала Радио Азатутюн Ирена Арутюнян из Степанакерта.

Ее мужу утром удалось купить несколько мандаринов и апельсинов, но, по словам женщины, очереди большие, если вовремя не пойти в магазин, то купить не успеешь. «Например, мы едва-едва успели купить шесть мандаринов и четыре апельсина, чтобы всем хватило», - сказала жительница Степанакерта.

Дочери Лусине Айриян, матери пятерых детей, за это время соскучились по фруктам, особенно им хотелось бананов. Известие о появлении в магазинах мандаринов и апельсинов женщину радует, но из-за очередей магазинов она пока избегает, поскольку ждет шестого ребенка. Через четыре дня жители Карабаха смогут получить очередную порцию полагающихся им по талонам продуктов питания. Они говорят, что товаров, взятых 20 января, хватает.

Уже четвертую неделю в Карабахе существует серьезная проблема с электричеством. 9 января на подконтрольной Азербайджану территории была повреждена высоковольтная линия электропередач, идущая из Армении. Ответственные заявляют, что если азербайджанцы позволят армянским специалистам подойти к месту аварии, то проблему можно будет устранить в течение нескольких часов. В Карабахе действует режим веерных отключений, у граждан по шесть часов в сутки нет электричества.

Блокада, продолжающаяся уже почти два месяца, также создала серьезные социальные проблемы, около 5 тысяч жителей Карабаха потеряли работу. Степанакерт сегодня заявил, что разработал программы поддержки. В частности, гражданам, ставшим безработными в этот период, будут выданы суммы в размере минимальной заработной платы за один месяц. По другой программе будет предоставлена определенная сумма денег на ребенка. Когда это произойдет, правительство Карабаха не сообщает.

«Мир вообще знает об этом? Никаких усилий не предпринимается. Мы хотим, чтобы были применены санкции, чтобы Азербайджан боялся этого», - сказал один из жителей Карабаха.

Чтобы напомнить о своих правах, тысячи карабахских женщин недавно организовали сбор подписей и обратились с открытым письмом к председателю Еврокомиссии. Они ожидают от мира и конкретно от Урсулы фон дер Ляйен практических шагов. С тем же требованием находящиеся в Армении карабахские женщины провели сегодня акцию протеста перед офисом Европейского союза.

На фоне неопределенности в переговорах, ведущихся российскими миротворцами по вопросу открытия Лачинского коридора, к этой проблеме обратился верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности. Подчеркнув, что Европейский союз не рассматривает возможность введения санкций против Азербайджана, Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз делает упор на диалоге между сторонами, обязательство о чем взяли на себя лидеры Армении и Азербайджана.