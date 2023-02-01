Инспекционный орган решил, что «Малатия» откроется только после устранения самых насущных проблем

«Если возникнет пожар, огонь потушить не получится». Это обоснование инспекционного органа, по мнению сотрудников и владельца ярмарки, должно быть пересмотрено.

«Эта ярмарка - наш единственный источник дохода. Мой дом заложен, если не верите, могу показать документы, если я не буду выплачивать, кто закроет долг?» - заявили сотрудники ярмарки.

«Здание находится в 8 метрах от другого здания. Когда я сказал, что это не соответствует, то есть, нарушению, потому что мы построили здания в 1990 году, теперь вы говорите: отодвиньте», - отметил директор ярмарки Самвел Аветисян.

На этой ярмарке площадью 2,5 гектара, на которой располагаются около 600 павильонов, по данным инспекции, нет системы дымоудаления, системы автоматического пожаротушения, есть закрытые участки, оборудованные легковоспламеняющимися материалами, а те немногие продемонстрированные огнетушители в случае возгорания не нейтрализуют огонь.

Владелец Самвел Аветисян повторяет: дорога для пожарных машин расчищена, у них есть необходимая станция водоснабжения, в наличии имеются несколько сотен огнетушителей, в случае задымления сработает сигнализация безопасности, а остальные нарушения будут устранены в процессе, если инспекция дает им время.

Радио Азатутюн поинтересовалось у владельца ярмарки, почему за полтора года не были устранены все нарушения, в ответ он сказал: «Если вы берете две тысячи драмов за десять услуг и платите за десять услуг, платите за электричество, бухгалтерию и прочее, и все в этой сумме, я снизил сумму, чтобы эти люди могли здесь зарабатывать себе на жизнь. Если денег не остается, как вы ликвидируете все за очень короткий промежуток времени? Они отметили, что из 17 нарушений 10 мы устранили, отметили, что с двумя я не согласен, что является требованием закона, я могу не согласиться».

Сотрудники ярмарки недоумевают: почему торговый центр «Сурмалу», ставший причиной более строгих проверок, до сих пор работает, и там неустраненные нарушения устраняются в процессе, а они лишены такой возможности. После взрыва и пожара в «Сурмалу» прошлым летом, унесших жизни не менее 16 человек, «Сурмалу» вновь открылся. В инспекционном органе говорят, что не могут приостановить работу «Сурмалу», так как уголовное дело еще не доведено до конца.

Сегодня владелец «Малатии» вместе с десятью сотрудниками отправился в Инспекционный орган градостроительства, пожарной и технической безопасности, чтобы лично представить главе инспекционного органа Гарегину Хачатряну, что они сделали и чего не сделали. Спустя несколько часов инспекционный орган заявил, что по итогам встречи было принято решение оперативно устранить самые насущные проблемы и открыть новый рынок. А для решения оставшихся проблем собственник согласился сделать предварительный расчет и представить проект.

«Дирекции также была представлена та задача, которая также должна быть реализована в сжатые сроки по проектным документам, если по ним не будет выражена позиция по части вложения инвестиций, то деятельность ярмарки не будет возобновлена», - сказала пресс-секретарь инспекционного органа Елена Зограбян.

Директор ярмарки не против, по его словам, они с завтрашнего дня начнут работы при поддержке сотрудников и представителей инспекционного органа. Если после предварительного расчета он обнаружит, что может также сделать инвестиции и завершить другие затратные вопросы параллельно с работой рынка, он это сделает.

«Мы будем работать и ночью, мы будем работать 24 часа, чтобы люди смогли начать работать как можно раньше», - сказал он.

На вопрос, нет ли угрозы закрытия рынка, он ответил: «Я не могу сказать точно, пока нет. Мне не кажется, что должна быть такая сумма, что я не смогу справиться».

Сотрудники ярмарки говорят, что несколько дней они подождут, но не могут долго оставаться без работы. «Главное, чтобы рынок навсегда не закрылся, три дня люди потерпят», - сказали они.

После трагического взрыва в «Сурмалу» Инспекционный органы пожарной безопасности провел проверки еще на нескольких рынках, названия которых пока не обнародованы.