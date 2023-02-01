Почему в Вооруженных силах Армении участились случаи госизмены?

«Мы не должны обвинять Службу национальной безопасности в том, что она ловит много предателей Родины», - сказал в беседе с Радио Азатутюн заместитель председателя парламентской комиссии по обороне и безопасности, депутат правящей фракции «Гражданский договор») Армен Хачатрян.

По его словам, прежде всего, причина в том, что СНБ хорошо работает. «Особенно это результат хорошей работы службы контрразведки», - отметил Хачатрян.

Вчера СНБ сообщила, что в апреле-мае 2021 года завербованный зарубежными спецслужбами офицер ВС Армении, занимавший должность начальника одной из служб воинской части, передал представителю иностранной спецслужбы информацию о видах и количестве вооружений и военной техники, находящихся в воинской части, о расположении боевых постов. Более того, по данным СНБ, капитан с помощью фотографий продемонстрировал количество вооружения и военной техники, в том числе закупленной в Индии. Офицер, имя которого не разглашается, арестован.

По словам заместителя председателя комиссии по обороне, в последнее время Азербайджан вложил серьезные ресурсы для получения информации о Вооруженных силах Армении. «В настоящее время государства, являющиеся нашими противниками, в частности Азербайджан, с особой силой и с использованием особо крупных ресурсов пытаются получить информацию и вести гибридную войну также внутри Республики Армения. Эта борьба многократно усилена государством-противником», - сказал он.

Оппозиция рассматривает участившиеся случаи государственной измены в нескольких аспектах.

Депутат фракции «Айастан» Гегам Манукян сначала задался вопросом: почему в 2021-2022 годах активизировались случаи выявления государственной измены в Вооруженных силах.

«На самом деле это дает повод задуматься, потому что красные линии в Армении исчезли настолько, что предательство Родины уже не является пересечением красной линии. Такие проазербайджанские и протурецкие заявления делаются с трибуны того же Национального собрания, в зале заседаний того же правительства, и психологически это стало обычным явлением. Во-вторых, должно быть расследовано, в чем причина того, что в основном случаи такой измены были выявлены в 2021-2022 годах. Снизился ли контроль, стал ли более небрежно комплектоваться офицерский, младший офицерский, унтер-офицерский состав армии?» - сказал Манукян.

Оппозиционный депутат также считает, что, периодически говоря о случаях госизмены в Вооруженных силах, власть также использует пропагандистскую уловку. «Что в армии так много предателей, не вина власти, что армия в таком состоянии. Посмотрите, что происходит, власть не виновата... и, наконец, посмотрите, как хорошо работает власть», - сказал депутат.