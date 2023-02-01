Возле ярмарки «Малатия» в Ереване проходит акция протеста против приостановки ее работы

Между тем, сотрудники «Малатии» протестуют у входа на ярмарку, заявляя, что вопрос касается их заработка и что они будут «бороться до конца».

После трагического взрыва и пожара в августе прошлого года на другой ереванской ярмарке, «Сурмалу», где погибли 16 человек, сотрудники Инспекции по градостроительству, пожарной и технической безопасности посещали ярмарки и рассылали предписания о приостановке работ тем объектам, где не устраняются выявленные нарушения. На ярмарке «Малатия», на которой располагаются 600 киосков, инспектор выявил 17 нарушений.

Хотя владелец ярмарки Самвел Аветисян утверждает, что больше половины нарушений устранено, а именно: горючих материалов там не хранится, дорога для пожарной машины расчищена, в наличии имеются несколько сотен огнетушителей, в случае задымления сработает сигнализация безопасности, тем не менее, ярмарка закрыта с сегодняшнего дня.

После унесшего жизни 15 военнослужащих пожара в помещении одной из воинских частей 19 января, выступая на заседании правительства, премьер-министр Никол Пашинян дал строгое указание инспекционным службам приостанавливать работу любых объектов, где выявляются нарушения в плане соблюдения норм пожарной безопасности.