В Карабахе почти пять тысяч человек потеряли работу

Многие жители Степанакерта и районов лишились единственного средства к существованию. Аида Бабаян, до блокады Лачинского коридора работавшая поваром в одной из строительных компаний, говорит, что в один день вся ее семья стала практически безработной. «Мой брат не работает, раньше он водил такси по маршруту Ереван-Степанакерт, больше у него нет работы. Мы с сыном работали в строительной организации, у нас теперь тоже нет работы, организация закрылась», - рассказала она.

48-летняя жительница Степанакерта не знает, как они будут жить, она переживает, сколько могут родственники помогать. Большую часть полученных от государства талонов на продукты питания они до сих пор не использовали, поскольку нет денег.

По словам жительницы Степанакерта, они думают не только об оплате продуктов питания и коммунальных услуг, поскольку живут на съемной квартире и не могут за нее заплатить, а хозяин дома остался в Ереване, и ему тоже нужны деньги. Наша собеседница обратилась в государственные ведомства, но безрезультатно. «Меня посылают из одного кабинета в другой», - сказала она.

Людмила Саргсян из Мартуни тоже с начала года стала безработной, она была продавщицей. Семья Людмилы, оказавшейся в тяжелом положении, не получила поддержки от государства. «Еле-еле сводим концы с концами», - сказала женщина.

Приходится также оплачивать счета за электричество, газ и воду. Как они будут погашать долги, наша собеседница не знает, в их многодетной семье работает только ее сын. «У нас большая семья, работает только сын. Я сижу дома, невестка дома, двое детей совершеннолетние, еще двое маленькие. Одному четыре года, другому 13 лет», - рассказала она.

Ситуация в Карабахе с каждым днем осложняется. Периодические отключения электричества и газа, многочасовые очереди и пустые прилавки магазинов стали уже привычными.

Из Степанакерта сообщают, что ощущается нехватка бензина и дизельного топлива. На заседании Оперативного штаба была подчеркнута важность соблюдения строгого режима экономии.

При этом в Баку продолжают утверждать, что Лачинский коридор открыт, по нему проезжает множество машин. Между тем, возможность проезжать по дороге есть только у автоколонн российских миротворцев и Международного комитета Красного Креста.

Кстати, сегодня в сопровождении Красного Креста еще трое пациентов из Карабаха были перевезены в специализированные медицинские центры Армении.

Сложившуюся в Карабахе ситуацию сегодня обсудили министр здравоохранения Армении и генеральный директор Всемирной организации здравоохранения. По сообщению Минздрава, Анаит Аванесян обсудила с Тедросом Гебрейесусом, в частности, возможность отправки миссии для оценки ситуации на месте, доставки необходимых медицинских принадлежностей и медикаментов.