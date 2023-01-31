Армения опустилась в индексе восприятии коррупции «Трансперенси Интернэшнл»

Согласно данным организации, Армения не только не преодолела стагнацию, но и ослабила свои позиции, потеряв 3 балла, и теперь с 46 баллами находится на 63-м месте вместо 58-го места в 2021 году.

В индексе используется 100-балльная шкала, где 100 — полностью свободная от коррупции среда, а 0 — наивысший уровень коррупции. Средний балл, зарегистрированный для 180 стран и территорий в исследовании за прошлый год, составляет 43.

В опубликованном сегодня годовом отчете «Трансперенси Интернэшнл» говорится, что большинство стран мира не смогли добиться успеха в борьбе с коррупцией. С 2017 года 95 процентов из 180 стран почти не добились положительного изменения. Армения входит в число 8 стран, улучшивших свои позиции за последние 6 лет, отмечается в отчете.

Тем не менее, как отмечают эксперты авторитетной организации, после нескольких лет прогресса в Армении есть тревожные признаки: в прошлом году страна потеряла 3 балла. Хотя это снижение «не является статистически значимым», тенденция, по мнению экспертов «Трансперенси Интернэшнл», отражает «нарушение сдерживающих и уравновешивающих механизмов, прозрачности правоохранительной деятельности, независимой судебной системы и обеспечения защиты гражданского пространства».

По результатам исследования, как и в прошлом году, кроме Грузии, Армения опережает своих остальных соседей: Турцию, Азербайджан и Иран.

В случае с Грузией опасения организации не исчезли: «Трансперенси Интернэшнл» утверждает, что за последние годы обнаружила в этой стране десятки случаев предполагаемых коррупционных правонарушений на высоком уровне, которые, однако, не были расследованы, «хотя их характер, масштабы и динамика позволяют сделать тревожные выводы». В организации отмечают, что коррупция на высоком уровне в Грузии принимает форму, когда чиновники систематически используют свою политическую власть для присвоения богатства страны и предотвращения любых критических мнений, в том числе политической оппозицией, средствами массовой информации и гражданским обществом.

Что касается Азербайджана, у которого всего 23 балла, «Трансперенси Интернэшнл» подчеркивает, что власть в этой стране в основном принадлежит Ильхаму Алиеву и его семье. В Азербайджане широко распространена коррупция, а оппозиция ослаблена многолетними репрессиями против соперничающих политиков и гражданского общества, отмечают эксперты организации.

По уровню восприятия коррупции Азербайджан всего на 10 баллов опережает Южный Судан и Сирию, которые имеют худший показатель в мире.

Как и в прошлом году, на этот раз лидируют Дания, Финляндия и Новая Зеландия.

«Коррупция сделала нашу планету еще более опасным местом. Правительства, потерпевшие поражение в борьбе с коррупцией, подпитывают нынешний рост насилия и конфликтов и тем самым подвергают опасности людей во всем мире», — заявила председатель правления «Трансперенси Интернэшнл» Делия Феррейра Рубио. По ее мнению, «единственный выход — продолжать непростую работу по искоренению коррупции на всех уровнях, что должно заставить правительства действовать в интересах всех граждан, а не узкой элиты».