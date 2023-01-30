Москва прилагает усилия для исключения возможности конфронтации на Кавказе - МИД РФ

Москва прилагает усилия для исключения возможности конфронтации на Кавказе, сегодня заявил МИД России, подчеркнув, что для нормализации армяно-азербайджанских отношений необходимо четко следовать достигнутым ранее договоренностям между лидерами Армении, Азербайджана и Россия.

«Мы интенсивно работаем над преодолением накопленного в регионе конфликтного потенциала. В данной связи одна из приоритетных задач – нормализация армяно-азербайджанских отношений», - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве, добавив, что «убеждены, что успех процесса целиком зависит от четкого следования этим трехсторонним договоренностям».

Реакция МИД была опубликована в ответ на письменные вопросы, заданные министру иностранных дел Сергею Лаврову на пресс-конференции в конце прошлого года. В частности, одного из журналистов интересовал стратегический план России на Южном Кавказе и цели Москвы в этом регионе на пятилетнюю перспективу.

«Россия, непосредственно граничащая с Южным Кавказом, заинтересована в стабильности и процветании этого региона, взаимовыгодном использовании и раскрытии его транспортно-логистических, торгово-инвестиционных, технологических возможностей», - ответили в МИД РФ.

«Именно на это направлены усилия нашей дипломатии», - добавили в ведомстве.

В ряду договоренностей, достигнутых между лидерами Армении, Азербайджана и России после войны 2020 года, пока не предпринято никаких шагов по открытию транспортных связей и коммуникаций региона. Уже почти два с половиной года Азербайджан заявляет, что по этим документам Армения должна предоставить коридор в Нахичеван, а Ереван отвечает, что такого положения нет ни в одном документе.

Официальная Москва несколько раз заявляла, что вновь открываемые дороги должны находиться под юрисдикцией стран, по территории которых они проходят.

МИД России заявил, что намерен продвигать платформу «3+3»

Сегодня, реагируя на региональную ситуацию, МИД России также заявил, что Москва «нацелена продвигать работу запущенной в декабре 2021 года Консультативной региональной платформы «3+3» с участием Азербайджана, Армении, Грузии, а также России, Ирана и Турции».

«Считаем эту площадку, где планируется сосредоточиться на практических вопросах укрепления кооперации в интересах региональных игроков, полезной и своевременной», - заявила официальная Москва.

Пока в таком формате было проведено только одно заседание, от участия в котором, однако, Грузия отказалась из-за проблем с Россией. В Ереване также подчеркнули, что заинтересованы при условии, что здесь не будут подниматься вопросы, которые армянская сторона обсуждает в других форматах.

После первой встречи для уточнения точек зрения, которая состоялась более года назад, стороны еще не садились за один стол во второй раз. Однако несколько недель назад представитель МИД России Денис Гончар сказал, что «вторая встреча может состояться в ближайшие месяцы и что приглашение принять в ней участие направлено также Грузии».

Министра иностранных дел Лаврова также спросили, участвует ли российская сторона в процессе налаживания отношений между Арменией и Турцией, который в последнее время снова активизировался. В ответ МИД России напомнил, что именно под российской эгидой был дан старт этому начинанию в январе 2022 года, когда в Москве впервые встретились спецпредставители Армении и Турции Рубен Рубинян и Сердар Кылыч.

«С обоими мы и сегодня поддерживаем тесный контакт. Приветствуем последние подвижки, которые открывают перспективы для восстановления армяно-турецких связей, что поспособствует дальнейшему оздоровлению региональной обстановки», - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве России.