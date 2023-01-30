Назначена экспертиза для опознания тела, переданного армянской стороне в пятницу

Чье тело азербайджанцы передали армянской стороне в минувшую пятницу? Был ли это военнослужащий срочной службы Ваге Торосян? Пока не ясно, назначена генетическая экспертиза.

«Я только что приехал из [центра судебной медицины на улице] Гераци, жду результатов анализов, через 2-3 дня будет ясно», - сказал отец Ваге Арам Торосян.

Арам Торосян знал местонахождение сына сразу после сентябрьских боев. Сослуживец рассказал, что Ваге был ранен в овраге Неркин Ханда. С тех пор семья стучалась в разные двери, чтобы вывезти оттуда сына.

«Ребенок позвонил 15 сентября, объяснил своему другу, что спустился справа от ячейки, ребята определили, что он идет правильно, оттуда сигнал от его телефона уловила антенна Срашена, он действительно был в этом овраге, и никаких шагов не предпринимается», - рассказал он.

Отец уверен, что сейчас, примерно через пять месяцев после боев, азербайджанская сторона вынесла из оврага тело именно его сына, во время боев эта территория находилась под контролем Азербайджана, и азербайджанцы не позволяли армянской стороне провести поисковые работы.

Ваге отслужил 9 месяцев, 12 сентября его повезли из Капанской воинской части на позиции села Неркин Ханд, на следующий день он получил ранение в голову, ногу, руку и остался в овраге. Тело сейчас неузнаваемо, у парня была татуировка, но идентификация возможна только с помощью генетической экспертизы.

После широкомасштабного азербайджанского нападения 13-14 сентября прошлого года еще двое военнослужащих до сих пор считаются пропавшими без вести.

«Я прошу всех, кто может мне помочь, кто может вынести тело Шираза с позиций Кутакана, умоляю, только помогите нам. Мое единственное желание, чтобы Шираза нашли», - сказала жена Шираза Хачатряна Мариам Карагезян.

Тело Шираза Хачатряна осталось в межпозиционной зоне Кутакана. По словам его жены, к кому только она не обращалась с просьбой вывезти тело мужа, вопрос дошел до премьер-министра, но никаких подвижек нет. «Уже пять месяцев он там. Я каждый день смотрю на эту гору, и мне очень тяжело», - сказала она.

Тело военнослужащего срочной службы Торника Саргсяна осталось на территории Верин Шоржа, также перешедшей под контроль Азербайджана. Из 9 военнослужащих 120-й позиции нет только его.

«Погиб, но где? Нет. Не знаю, что произошло, что погиб, где тело?» - сказала мать Торника Саргсяна Анна Минасян.

Родители говорят, что взяли в воинской части сделанный дроном снимок, знают, где находится тело их 19-летнего сына. Но в какую бы госструктуру они ни обратились, ответ один: мы ведем переговоры с Баку. Пока ничего не известно, сказал сегодня отец военнослужащего. Они ждут уже 140 дней.