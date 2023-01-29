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Регион

Папа Римский вновь призвал разблокировать Лачинский коридор

Папа Франциск

Папа Римский Франциск сегодня присоединился к тысячам верующих в молитве на площади Святого Петра. Он, в частности, повторил свое обращение по поводу Лачинского коридора, напомнив, что на Южном Кавказе, в Лачинском коридоре, тяжелая гуманитарная ситуация.

«Я чувствую близость ко всем тем, кому приходится сталкиваться с этими нечеловеческими условиями в эти зимние дни. На международном уровне необходимо приложить все усилия для поиска мирных решений на благо людей», — заявил Папа Франциск.

Лачинский коридор, единственная дорога, соединяющая Нагорный Карабах с Арменией и миром, закрыт уже на протяжении более полутора месяцев, в блокаде находятся 120 тысяч человек.

Гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе обостряется день ото дня. Основные виды продуктов питания продаются по талонам, ощущается нехватка лекарств. Электричество доступно на несколько часов в день. Школы и детские сады закрыты. Подача газа в регион из Армении периодически отключается.

Баку утверждает, что называющие себя экологическими активистами азербайджанцы, которые разместили палатки на Лачинской дороге и находятся там с 12 декабря, каким-либо образом блокируют движение вдоль коридора.

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