В Армении с визитом находится президент Египта

В субботу в резиденции президента Армении прошла его встреча с Ваагном Хачатуряном, после чего состоялась двусторонняя встреча в расширенном составе.

Президент Армении назвал визит президента Египта в страну «историческим событием».

«Президент Арабской Республики Египет впервые прибыл в Армению, за что выражаю благодарность», - сказал Ваагн Хачатурян, согласно «Арменпресс».

«Мне очень приятно посетить Ереван, и я выражаю искреннюю благодарность и глубокую признательность за это теплое гостеприимство и прием, которыми я наслаждаюсь во время моего приезда в дружественную Армению», - отметил Ас-Сиси, подчеркнув, что его визит отражает интерес Египта к Армении. Он подчеркнул, что Египет заинтересован в развитии армяно-египетских отношений, имеющих глубокие исторические корни.

Абдель Фаттах Ас-Сиси приехал в Армению после визита в Азербайджан, где встречался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

В Ереване египетский лидер также встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.