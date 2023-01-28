Ситуация вокруг Лачинского коридора препятствует мирному процессу между Арменией и Азербайджаном – Донфрид

Высокопоставленный дипломат Госдепартамента заверила, что Вашингтон активно прилагает усилия для возобновления работы коридора. Донфрид подчеркнула, что вопрос блокады Лачинского коридора был приоритетным в последних телефонных разговорах госсекретаря Энтони Блинкена с лидерами Азербайджана и Армении.

«Госсекретарь призвал к немедленному открытию коридора и подчеркнул важность беспрепятственного коммерческого и частного движения. Мы очень обеспокоены положением местного армянского населения в Нагорном Карабахе. Мы будем и дальше оставаться вовлеченными и оказывать давление по данной ситуации», — заявил Донфрид.

Говоря о ситуации в регионе, заместитель госсекретаря США упомянула «активность Москвы и Тегерана».

«По ее словам, так называемые российские миротворцы, дислоцированные в Нагорном Карабахе, не играют конструктивной роли, а Иран активно пытается расширить свою политическую, силовую и экономическую роль на Южном Кавказе», — сообщает армянская служба «Голоса Америки».

По словам Донфрид, армяно-азербайджанский переговорный процесс, являющийся одним из вопросов повестки дня госсекретаря США Блинкена, включает в себя обсуждение многих сложных вопросов, в том числе мирного соглашения, демаркации границы, возобновления транспортного сообщения между странами.

«Мы готовы всячески помогать, понимая, что сложные решения, которые необходимо принять для достижения мира, должны быть приняты в Ереване и Баку», - заявила заместитель госсекретаря США по делам Европы и Евразии.