В Грузии серийное производство военных беспилотников начнется в апреле. ФОТО

Серийное производство военных беспилотников начнется в Грузии в апреле текущего года. Об этом сообщил министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе.

Ранее польская компания WB Electronics и грузинский военный научно-технический центр «Дельта» создали в Грузии предприятие «Дельта – ВБ». Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили вместе с министром обороны Джуаншером Бурчуладзе и главой МВД Вахтангом Гомелаури принял участие в запуске тестовых дронов на территории учебного центра «Крцаниси».

Беспилотники, которые осмотрели члены правительства Грузии, – аналоги тех, которые в будущем будут производиться в стране.

Как сообщили в пресс-службе грузинского правительства, речь идет о дронах-камикадзе Warmate и разведывательных беспилотниках Fly Eye.

Отметим, что данные военные беспилотники активно используются вооружёнными силами Украины, в том числе после начала российского вторжения.

«Эхо Кавказа»