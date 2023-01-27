В ПАСЕ осуждают перекрытие Лачинского коридора и призывают предотвратить гуманитарную катастрофу

Тема закрытия Лачинского коридора — «медийная драма» режиссера Рубена Варданяна. Таков был ответ азербайджанского депутата Нигяр Арпадараи более чем десятку своих коллег по ПАСЕ, которые вчера осудили закрытие Азербайджаном единственной дороги, соединяющей Нагорный Карабах с внешним миром, и призвали принять меры для предотвращения нарастающей гуманитарной катастрофы.

«Это не вопрос территориальной целостности, это вопрос прав человека и свободы слова. У людей нет газа, электричества и еды. Тысячи людей в Нагорном Карабахе голодают, живут в холоде и темноте», - сказала делегат от Швеции Бориана Аберг, подчеркнув, что страдания 120 тысяч человек заслуживают большего внимания.

Азербайджанские активисты, блокирующие Лачинский коридор, независимо от их мотивов, только способствуют обострению кризиса, заявила Джилл Мортимер, представляющая Великобританию. По мнению британского депутата, Армения и Азербайджан должны найти возможность откровенно поговорить друг с другом, если хотят жить мирно как соседи.

«Я уверена, что обе стороны совершали правильные и неправильные шаги и страдали от этого, но единственный способ защитить невинных людей от ужасного и неизбежного вреда конфликта — это примирение, воля двигаться вперед», — заявила Мортимер, призывая к возобновлению Лачинского коридора в качестве первого шага.

Азербайджан не только не открывает Лачинский коридор, но и не возвращает в Армению заключенных, содержащихся в Азербайджане, напомнил французский депутат Бертран Буикс. Подробно описывая гуманитарный кризис, возникший в Нагорном Карабахе, и, по его определению, ставшую невозможной там жизнь, Буикс, тем не менее, подчеркнул, что экономическое сотрудничество с Азербайджаном должно быть продолжено, напомнив, что Баку поставляет газ в Евросоюз. «Но мы также должны помнить, что наша часть мира — это сообщество, ценностями которого являются права человека, демократия, верховенство права», — подчеркнул французский парламентарий.

Более четко о «тревожной ситуации» высказался представитель Кипра Константинос Эфстатиу: «Оставлять людей голодными, замерзшими, без лекарств, электричества, водоснабжения и достоинства – это фактически акт геноцида».

Говоря о позициях армянской и азербайджанской сторон относительно закрытия Лачинского коридора, финский депутат Киммо Кильюнен заявил, что позиции совершенно разные, но «очевидно, что это серьезный гуманитарный кризис».

Между тем, по словам представителя Турции Зеки Хакана Сидали, обвинения, приписываемые Азербайджану, являются ложными и что в целом следует говорить не о напряжении, а о мире. Повторяя официальную позицию Баку, турецкий депутат заявил, что в регионе нет проблемы доступа к продовольствию, поэтому необходимо «действовать на основе фактов, а не эмоций».

В течение последних полутора месяцев высшее руководство Азербайджана и члены азербайджанской делегации в ПАСЕ в один голос твердили, что Лачинский коридор открыт – «блокады нет». Представители Азербайджана не обошли на этой международной площадке и темы госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна. Депутат Кямал Джафаров заявил, что именно Рубен Варданян виноват в ситуации в Карабахе. «Он был направлен из Москвы с четким намерением», — без предоставления фактов заявил азербайджанский депутат и, обращаясь к своим армянским коллегам, предупредил: «Варданян пришел убрать Пашиняна и стать премьер-министром Армении».

Старший коллега Джафарова Рафаэль Гусейнов большую часть своего выступления построил на тезисах, высказанных недавно президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым: «Армения распространяет ложную пропаганду о закрытии Лачинского коридора». Хотя многие депутаты ПАСЕ в своих выступлениях, говоря о ситуации вокруг Лачинского коридора, неоднократно цитировали заявления международного сообщества, в том числе США, официальных лиц Евросоюза, специальную резолюцию, принятую Европарламентом, азербайджанский депутат, тем не менее, предпочел категорически опровергнуть данные факты, заявив, что дорога открыта и что по этому коридору каждый день проезжают машины Красного Креста. Гусейнов также заявил, что Армения изолировала Нахичевань. Он, однако, не сказал, что Нахичеванская Автономная Республика имеет открытые границы как с Турцией, так и с Ираном.

Другой представитель Милли Меджлиса Азербайджана Нигяр Арпадараи начала свое выступление с замечания, адресованного своим коллегам. «Лачинский коридор и Карабах – это территория Азербайджана», - заявила она, призвав собравшихся не волноваться: «Угрозы гуманитарной катастрофы нет, каждый день по Лачинской дороге в обоих направлениях проезжают машины». «Медийную драму о ложной блокаде поставил Рубен Варданян», - заявила Арпадараи.

В ходе вчерашнего обсуждения в ПАСЕ не было принято ни одного документа или решения. В своем выступлении Рубен Рубинян предложил направить в Лачинский коридор ознакомительную миссию. «Если наши азербайджанские партнеры против этого, значит, у них есть намерение геноцида. Их цель — вытеснить армян из Нагорного Карабаха», — заявил вице-спикер Национального собрания Армении.