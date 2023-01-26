КГД опубликовал список крупных налогоплательщиков

Зангезурский медно-молибденовый комбинат по-прежнему остается крупнейшим налогоплательщиком в Армении с выплатами в размере около 360 млн долларов. Комитет государственных доходов (КГД) опубликовал список 1000 крупных налогоплательщиков страны. В 2022 году компания уплатила более чем в два раза больше налогов, чем в прошлом году.

На втором месте компания «Газпром Армения», уплатившая более 128 млн долларов налогов. За ней следуют крупные табачные компании «Гранд Тобако» и «Интернейшнл Масис Тобак». В первой пятерке оказался и «Агаракский медно-молибденовый комбинат» с уплаченными налогами в размере около 50 млн долларов.

«Примерно 15% всех налоговых поступлений приходится на горнодобывающие предприятия», - отметил экономист Сурен Парсян.

Значительный рост выплат горнодобывающих компаний эксперты связывают с двумя факторами: с изменением цен на медь на мировом рынке, а также с более строгой налоговой политикой по отношению к данной сфере, объяснил экономист Айказ Фанян. «Налоговая нагрузка в горнодобывающей сфере намного выше, чем в той же ИТ-сфере, если сравнивать», - отметил он.

Жесткие санкции Запада против России и большой наплыв россиян также нашли отражение в опубликованном списке. Среди 1000 крупных налогоплательщиков оказалось шесть десятков ИТ-компаний. В прошлом году число ИТ-компаний составляло 36. Значительная часть переехавших в Армению компаний работает именно в этой сфере.

«Если мы посмотрим на список 20 крупных налогоплательщиков в ИТ- сфере, там есть ряд компаний-релокантов, кроме того, у нас есть компании, российские подразделения которых переехали в Армению», - подчеркнул экономист.

Кстати, в отличие от других отраслей, ИТ-сфера платит меньше налогов. Государство предоставляет этой сфере льготы. В первые 5 лет работы компании данной сферы не платят налог на прибыль, а подоходный налог у них меньше, чем у других. Этой поддержкой также пользуются иностранные компании, работающие в Армении. В первую десятку попала занимающаяся продажей мобильных устройств компания «Мобайл центр», которая уплатила около 45 млн долларов в виде налогов. Экономист Сурен Парсян связывает это также с событиями вокруг России.

«Крупные организации, такие как, например, Samsung, iPhone, закрыли свою деятельность в России, эти устройства они привозят в Армению, растаможивают в Армении, платят налог и реэкспортируют в Россию или другие страны», - отметил Парсян.

В общей сложности 1000 крупных налогоплательщиков в прошлом году обеспечили налоговые поступления в размере около 1,5 трлн драмов или почти 4 млрд долларов, что на 32% превышает показатель 2021 года.