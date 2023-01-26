Вашингтон за последние три дня в третий раз призывает разблокировать единственную дорогу, соединяющую Карабах с Арменией

Представитель Госдепа вновь подчеркнул, что ухудшающаяся гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе вызывает серьезную озабоченность.

«Мы подчеркнули, что постоянные препятствия для нормального коммерческого и частного передвижения по Лачинскому коридору вызывают нехватку продовольствия, топлива и лекарств для жителей. Периодические перебои с подачей природного газа и других основных коммунальных услуг еще больше усугубляют ухудшающуюся гуманитарную ситуацию. Мы призвали к полному восстановлению свободного передвижения по коридору, включая коммерческие и частные поездки», - сказал Прайс.

Представитель американского дипломатического ведомства подчеркнул, что необходимо найти выход из создавшегося тупика, чтобы обеспечить безопасность и благополучие населения Нагорного Карабаха. По словам Неда Прайса, прогресса можно достичь путем переговоров.

Американский чиновник не ответил на замечание журналиста о том, что Азербайджан продолжает игнорировать призывы международного сообщества, в том числе Вашингтона, открыть Лачинский коридор. Вместо этого Прайс заявил, что Соединенные Штаты будут продолжать делать все возможное для поощрения диалога между сторонами и полного восстановления свободного передвижения по коридору.

«Мы тесно сотрудничаем с нашими европейскими партнерами, когда речь идет о Нагорном Карабахе, текущих вызовах, с которым мы сталкиваемся в Лачинском коридоре, когда речь идет о напряженности между Арменией и Азербайджаном и конфликте в более широком смысле. По этой причине мы делимся информацией с нашими европейскими партнерами», - сказал пресс-секретарь Госдепа.

Официальный Баку в ответ на призывы международного сообщества продолжает утверждать, что Лачинский коридор открыт.

Утверждения о закрытии Лачинского коридора беспочвенны и абсурдны - Алиев

Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая верительные грамоты новоназначенного посла Франции Анн Буайон, заявил, что утверждения о закрытии Лачинского коридора являются «беспочвенными», «полностью лживыми и абсурдными».

Обеспокоенность в связи с гуманитарным кризисом, вызванным блокированием дороги на протяжении более полутора месяцев, выразили правительства многих стран, в том числе правительства Евросоюза и его члена - Франции.

Хотя Степанакерт несколько недель назад заявил о решении временно приостановить эксплуатацию действующих в Карабахе месторождений полезных ископаемых, сегодня на встрече с французским дипломатом президент Азербайджана вновь подчеркнул важность прекращения эксплуатации рудников Нагорного Карабаха и обеспечения мониторинга этих рудников со стороны Баку.

Действующие и бывшие азербайджанские чиновники подсказывают Баку, какие шаги предпринять по вопросу Лачинского коридора

Что нужно делать Азербайджану в условиях международного давления на него? Отвечая на этот вопрос агентства «Туран», Фархад Мамедов, глава Центра изучения Южного Кавказа, финансируемого правительством Азербайджана, сказал: «Пока это только информационные пузыри, никаких действий, санкций против страны или руководства нет. Если дело дойдет до санкций против Азербайджана из-за Карабаха, это приведет к решению проблемы военным путем».

По словам Мамедова, Баку должен установить суверенитет над Лачинским коридором, тем более что российские миротворцы, по мнению азербайджанского эксперта, «не способны принять меры по возвращению ситуации, существовавшей до 12 декабря 2022 года».

«Дела идут в направлении принятия условий Азербайджана. «Неукоснительность» реализации трехсторонних заявлений сравнима с четырьмя резолюциями Совета Безопасности ООН, которые Армения не выполнила. Таким образом, сейчас Азербайджан прибегает к односторонним действиям, поскольку «международное посредничество» не оставляет Баку возможности обеспечить свою безопасность собственными ресурсами».

По мнению азербайджанского депутата Расима Мусабекова, Москва и Баку должны прийти к соглашению о совместном контроле над Лачинской дорогой, чтобы она использовалась исключительно в гуманитарных целях. По словам Мусабекова, поскольку «российский контингент не выступил против Рубена Варданяна и мобилизованных им местных жителей, которые сорвали согласованный мониторинг рудников азербайджанскими официальными лицами, то они должны мириться с акциями протеста азербайджанцев».

В нескольких сотнях метров от места протестов, как напоминает азербайджанский депутат, «дислоцированы азербайджанские подразделения командос, которые в случае необходимости придут на помощь» азербайджанским активистам.

Бывший министр иностранных дел Азербайджана Тофиг Зульфигаров предлагает открыть границу Мартакерт-Кельбаджар, находящуюся под контролем Баку, чтобы «недовольные армяне могли покинуть Карабах». «Нам следует оперативно ввести временный пограничный и таможенный контроль на Лачинском пропускном пункте, только для безопасности передвижения товаров и людей. После разрешения наших пограничников российские миротворцы могут осуществлять контроль еще два года. Но контроль только наш», - сказал он.

По мнению азербайджанского дипломата, единственной функцией миротворцев должно быть наблюдение за Лачинской дорогой, «чтобы никуда не стреляли». «Других функций у них нет», - сказал он.