Уже 46 дней нормальная жизнь в Нагорном Карабахе нарушена, полным ходом разворачивается гуманитарный кризис - Пашинян

Лачинский коридор - единственная дорога, связывающая Нагорный Карабах с Арменией, закрыт уже на протяжении 46 дней, и уже 46 дней нормальная жизнь в Нагорном Карабахе нарушена, полным ходом разворачивается гуманитарный кризис, сегодня в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Отметив, что Азербайджан периодически закрывает, а затем частично открывает газопровод, питающий Нагорный Карабах, нарушает работу линий электропередач в Нагорном Карабахе, в результате чего в Карабахе происходят веерные отключения, продукты первой необходимости выдаются населению по талонам, детские сады, школы, вузы уже 46 дней не работают, Пашинян подчеркнул, что власти Азербайджана преследуют одну цель: сломить волю армян Нагорного Карабаха жить на своей Родине.

Сославшись на имеющиеся у него сведения, глава правительства рассказал о планах Баку.

«По нашим сведениям, план Баку состоит в следующем: довести экономическое и психологическое давление в Нагорном Карабахе до определенной кульминационной точки, затем открыть коридор на несколько дней, ожидая, что армяне Нагорного Карабаха массово покинут свои дома, затем вновь закрыть коридор, потом снова открыть его на несколько дней, и так до тех пор, пока последний армянин не покинет Нагорный Карабах», - заявил Пашинян, подчеркнув, что это, конечно, явная политика этнической чистки.

Премьер-министр также отметил, что если до сих пор международное сообщество скептически относилось к тревогам по поводу этнической чистки армян в Нагорном Карабахе, то теперь это восприятие медленно, но неуклонно укрепляется в международном сообществе.

«Азербайджан также стремится сорвать мирную повестку»

Депортация армян Нагорного Карабаха из их домов - не единственная цель Азербайджана, заявил премьер-министр, отметив, что провокационными действиями Азербайджан также стремится сорвать мирную повестку, мирный переговорный процесс и разжечь новую войну в регионе.

«Мы по-прежнему последовательны в наших усилиях по продвижению мирной повестки, и никакие провокации не должны отклонить нас от этой повестки», - сказал Пашинян.

Баку периодически заявляет, что Лачинский коридор не закрыт, Ереван и Степанакерт утверждают обратное. По словам премьер-министра, лучший способ разрешить этот конфликт – направить в Нагорный Карабах и Лачинский коридор международную миссию по установлению фактов.

«Мы должны последовательно работать в этом направлении», - сказал Никол Пашинян.