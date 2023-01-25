«Борьба арцахцев за право достойно жить на своей земле важна также для мира» - Рубен Варданян

«Борьба Арцаха и арцахцев за право достойно жить на своей земле важна не только для армян, но и для всего мира, потому что это борьба за сохранение достоинства и ценностей», - вчера во время дистанционной встречи друзей Нагорного Карабаха «Арцах: 44 дня блокады» заявил государственный министр Нагорного Карабаха Рубен Вардянан.

По словам госминистра, хотя они находятся в сложной ситуации, но он настроен оптимистично, потому что видит дух и силу воли народа Карабаха.

Варданян подчеркнул, что они готовы пройти через все, потому что желание жить достойно и любовь к Родине дает большие силы.

Уже 45-й день подряд азербайджанцы, называющие себя экоактивистами, под экологическим предлогом блокируют Лачинский коридор - единственную дорогу, связывающую Нагорный Карабах с Арменией. В Карабахе чувствуется острая нехватка продуктов питания, лекарств и предметов первой необходимости.

С 21 января азербайджанская сторона в очередной раз полностью заблокировала газопровод из Армении в Карабах, в результате чего газоснабжение вновь было прервано. С 9 января на территории, подконтрольной Азербайджану, повреждена идущая из Армении в Карабах высоковольтная линия электропередач, по утверждению Степанакерта, азербайджанская сторона не позволяет ее восстановить. Из-за нехватки электроэнергии в Карабахе происходят веерные отключения. 70% организаций здравоохранения столкнулись с серьезными проблемами с отоплением.

«Блокада - это не только пустые прилавки»

«Блокада - это не только пустые прилавки, - в свою очередь сказал омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян, - это нарушение ряда фундаментальных прав людей: права на свободу передвижения, на охрану здоровья, на получение образования, на подобающее питание. Блокада – это также разрушение экономики и инфраструктур, психологическое давление на население, запугивание возвращающихся из Армении в Арцах детей».

Баку часто утверждает, что Лачинский коридор не закрыт. Глава МИД Армении на днях заявил, что азербайджанская сторона, похоже, запуталась в своих выступлениях о блокировании Лачинского коридора: сначала утверждает, что коридор не закрыт, затем говорит, что блокирование коридора имеет экологические причины. «Затем, когда было заявлено, что представляемый под этим вопросом рудник прекратил свою деятельность, лица, выступающие в качестве экоактивистов, потребовали проверить проходящие по коридору машины Красного Креста и гуманитарные грузы, затем в масках ворвались в транспорт детей, возвращающихся домой в Нагорный Карабах в сопровождении российских миротворцев, и терроризировали детей», - сказал Арарат Мирзоян.

«Ситуация требует четкой реакции со стороны международного сообщества»

Подчеркнув, что Азербайджан проводит целенаправленную преступную политику, направленную на депатриацию проживающих в Карабахе армян и их уничтожение, омбудсмен Карабаха Гегам Степанян заявил, что ситуация требует четкой реакции со стороны международного сообщества.

«Да, международное сообщество несет ответственность за защиту прав человека. Права человека больше не являются прерогативой государства», – сказал Степанян и попросил «приложить все усилия, чтобы международное сообщество взяло на себя свою ответственность и предприняло реальные шаги, чтобы обуздать преступную политику Азербайджана».

«Мы ожидаем от всех стран, чтобы они выступили против изоляции Арцаха»

«Мы ожидаем от всех стран, чтобы они выступили против изоляции Арцаха и решили вопрос обеспечения международной вовлеченности Арцаха. Здесь опять же очень важно сотрудничество всех стран, прежде всего стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ: России, США и Франции», - сказал советник госминистра Артак Бегларян.

Он добавил, что международное сообщество должно показать, что Азербайджан заплатит высокую цену за преступления, подчеркнув, что народ Карабаха ожидает, что установленные нормы международного права будут защищены теми должностными лицами и руководителями, которые ответственны за их соблюдение.

«К сегодняшней ситуации привела продолжающаяся в течение многих лет безнаказанность»

Министр иностранных дел Нагорного Карабаха Сергей Казарян заметил, что к сегодняшней ситуации привела «продолжающаяся в течение многих лет безнаказанность нарушений международного права и агрессивных действий со стороны Азербайджана».

«До тех пор, пока Азербайджан не будет наказан, подобная геноцидальная политика будет продолжаться», - подчеркнул он.

В дистанционной встрече приняли участие известные общественно-политические, культурные деятели, парламентарии, правозащитники, около 300 иностранных представителей известных научно-исследовательских и аналитических центров, международных гуманитарных организаций, деловых кругов из более чем 40 стран мира.