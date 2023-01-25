США вновь призывают к восстановлению свободного передвижения по Лачинскому коридору

Об этом заявил вчера во время брифинга в Вашингтоне пресс-секретарь американского внешнеполитического ведомства, отвечая на вопрос о недавних телефонных разговорах госсекретаря США Энтони Блинкена с лидерами Армении и Азербайджана.

Нед Прайс выразил надежду на то, что посредством такого диалога «можно будет достичь прочного мира».

«Мы продолжаем вести прямые обсуждения с Арменией и Азербайджаном. Мы делаем это как на двусторонней основе, с нашими партнерами, так и через многосторонние организации. В прошлом году у нас также была возможность несколько раз организовывать встречи в трехстороннем формате. Мы и впредь будем делать все, что является максимально эффективным для решения этих достаточно острых вопросов», - подчеркнул Прайс.

Пресс-секретарь Госдепа США подчеркнул, что американская сторона в курсе ситуации и имеет различные опасения, в том числе вокруг Лачинского коридора.

«Мы обеспокоены тем, что ситуация там ухудшается. Ухудшение гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе находится в центре внимания не только госсекретаря, но и других сотрудников этого здания. Продолжающееся нарушение нормального коммерческого и частного движения вдоль Лачинского коридора вызывает нехватку продовольствия, топлива и медикаментов для населения, зависящего от коридора, а также нарушает поставки основных товаров первой необходимости. Перебои с подачей природного газа и других основных коммунальных услуг усугубляют ухудшающуюся гуманитарную ситуацию», - заявил Прайс.

«Мы призываем к полному восстановлению свободного движения по коридору, в том числе для коммерческого и частного транспорта. Мы считаем необходимым найти такой выход из этого тупика, который обеспечит безопасность и благополучие проживающего там населения. Мы верим в необходимость продвижения вперед путем переговоров и привержены поддержке прочного мира», — подчеркнул пресс-секретарь Госдепа США.