Следует объяснить Азербайджану, что существуют международные правила, которые все должны соблюдать – Мирзоян

Поскольку гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе усугубляется с каждым днем, требуется немедленное вмешательство международного сообщества, отметил министр, подчеркнув, что, как указано в срочной резолюции Европарламента на прошлой неделе, отправка международной миссии по установлению фактов в Нагорный Карабах и Лачинский коридор для оценки гуманитарной ситуации на местах, а также для обеспечения беспрепятственного гуманитарного доступа в Нагорный Карабах для соответствующих органов ООН является крайней необходимостью.

«Мы не можем стоять в стороне и смотреть, как люди медленно умирают от голода из-за политических игр и, возможно, геополитических соображений. Скажу прямо: есть два теоретических варианта снятия блокады Лачинского коридора: военный или дипломатический. Армения придерживается второго варианта, но это возможно только при решительном вмешательстве и сильном давлении на Азербайджан и ощутимых действиях в этом направлении со стороны международного сообщества. Сейчас настало время действовать», - сказал глава МИД Армении, обращаясь к международным партнерам.

По его словам, создавая невыносимые условия жизни для карабахцев, уже 44 дня находящихся в блокаде, Азербайджан стремится вынудить жителей Нагорного Карабаха покинуть свои дома и родную землю. Недавнее заявление президента Азербайджана о депортации тех армян, которые не хотят стать гражданами Азербайджана, лишний раз доказывает их намерение провести этническую чистку, подчеркнул Арарат Мирзоян.

Что касается вклада Евросоюза в стабильность региона, то министр еще раз приветствовал принятое накануне решение об отправке в Армению долгосрочной миссии наблюдателей.

«Цель этой миссии - безопасность людей, живущих в приграничных регионах, детей, посещающих школы, фермеров, выполняющих свои сельскохозяйственные обязанности, и семей, которые хотят жить в своих домах, не опасаясь подвергнуться нападению», - добавил он.

Баку, комментируя это решение, заявил, что злоупотребление присутствием новой миссии ЕС опасно для механизмов диалога.

«Азербайджан ожидает, что Армения только примет все его требования»

Азербайджан ожидает, что Армения только примет все его требования, заявил глава МИД Армении, говоря об армяно-азербайжданских переговорах.

«А когда этого не получает, Азербайджан использует все возможные инструменты давления: от удержания армянских военнопленных в качестве заложников до спонсируемого государством распространения ненависти к армянам, от воинственной риторики до конкретного применения силы», - сказал Мирзоян.

Он отметил, что армянская сторона приняла предложение Азербайджана обсудить нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном и проблему Нагорного Карабаха параллельно, отдельными треками. Напротив, Азербайджан начал заявлять, что Нагорный Карабах является их внутренним вопросом, выступая против предметного предложения Армении о создании международного механизма переговоров между Баку и Степанакертом.

Говоря о рабочей группе по разблокированию коммуникаций, Арарат Мирзоян сказал, что Армения готова открыть все коммуникации в тот самый момент, когда Азербайджан согласится с тем, что дороги должны функционировать под суверенитетом и юрисдикцией государств, через которые они проходят.