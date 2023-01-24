Карабах сегодня: Веерные отключения электричества, отсутствие газа, продукты по талонам

В Степанакерте и районах Нагорного Карабаха с сегодняшнего дня прекращена работа газозаправочных станций. Оставшийся в трубах газ будет подаваться только в больницы и на жизненно важные объекты, сообщает Оперативный штаб Нагорного Карабаха.

Азербайджан продолжает держать закрытым вентиль идущего в Карабах из Армении газопровода, не позволяет восстановить энергоснабжение.

«Сейчас зимний период, и особенно Степанакерт приспособлен к газовым обогревателям для отопления домов, и дома, и предприятия, и школы, и больницы - все зависят от газа, и это еще больше осложнило положение людей», - говорит 60-летняя жительница Степанакерта Гаяне Арстамян.

Женщина подумывает об установке дровяной печи, а чтобы температура в ее квартире в будущем не зависела от капризов Азербайджана, она собирается установить солнечную электростанцию и, по ее словам, обеспечить свою энергетическую безопасность. «Мы живем в горной зоне, в домах бывает холодно, особенно если в доме есть старики, конечно, молодые тоже мерзнут. Холодно, да», - отмечает жительница Степанакерта.

Веерные отключения электричества, отсутствие газа, всего несколько видов продуктов питания, выдаваемых по талонам - такова жизнь в Карабахе на 44-й день блокады.

Марта со своими тремя детьми проходит мимо пустых прилавков супермаркетов и выходит из магазина с пустыми руками. «С детьми очень трудно, можно сказать, что покупаем все то, что предусмотрено по талонам. Больше покупать нечего. Дети все время что-то хотят, объясняем, что это временно», - говорит женщина.

В бесплодных поисках находится и Лусавард Закарян, она не может ничего найти для сына-инвалида, продуктов нет, предметы гигиены тоже пропали.



На систему талонов карабахцы в основном не жалуются: макароны рис, гречка, сахар, растительное масло гарантировано выдаются, остается только отстоять очереди. Гаянэ Арстамян говорит, что у многих дома есть консервы, они очень удобны для приготовления плова, все виды овощей заменяет тыква, а различные фрукты – гранат.

Азербайджанская сторона продолжает держать Лачинский коридор закрытым, правда, сейчас там азербайджанских флагов и экологических транспарантов больше, чем самих протестующих, но все равно дорога открывается только для автомобилей российских миротворцев, а иногда по ней проезжают автомобили Красного Креста. Сегодня утром 11 человек из Степанакерта на автомобилях Красного Креста отправились в Армению, чтобы воссоединиться со своими семьями.