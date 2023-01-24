Пашинян Клаару: Ситуация в Нагорном Карабахе с каждым днем становится все хуже и хуже

Как сообщает пресс-служба главы армянского правительства, собеседники обсудили сложившуюся в регионе ситуацию, а также вопросы сотрудничества Армения-ЕС.

«Была подчеркнута важность принятого решения о размещении новой гражданской миссии Европейского союза на армяно-азербайджанской границе, что будет способствовать стабильности и безопасности в регионе. Был также затронут гуманитарный кризис, возникший в Нагорном Карабахе в результате блокирования Лачинского коридора.

Премьер-министр Пашинян подчеркнул, что в результате этого ситуация в Нагорном Карабахе с каждым днем становится все хуже и хуже, школы и детские сады не функционируют, учреждения здравоохранения испытывают острую нехватку лекарств и сталкиваются с серьезнейшими проблемами. Помимо того, что со стороны Азербайджана перекрыта подача газа в Нагорный Карабах, а также есть проблема с подачей электроэнергии. Подчеркнув важность адресной реакции международного сообщества на сложившуюся ситуацию, Никол Пашинян с удовлетворением отметил факт принятых на днях Европейским парламентом резолюций», - говорится в сообщении.

Согласно канцелярии армянского премьера, Тойво Клаар выразил обеспокоенность по поводу блокирования Лачинского коридора и подчеркнул необходимость бесперебойной работы коридора. Он отметил, что ЕС заинтересован в обеспечении стабильности и мира в регионе и будет продолжать способствовать решению этой проблемы.

Стороны обменялись мыслями о процессе развертывания новой гражданской миссии Европейского союза, а также реализации совместных программ Армении-ЕС в рамках осуществляемых в Республике Армения институциональных реформ, говорится в сообщении.