Баку требует создания механизма контроля в Лачинском коридоре, Степанакерт отвечает

В Баку подтверждают, что на прошлой неделе Азербайджан представил властям Нагорного Карабаха пакет предложений, которые, однако, оказались неприемлемыми для Степанакерта. Об этом азербайджанской службе Радио Свобода сообщил эксперт Фарид Шафиев, возглавляющий Центр анализа международных отношений, созданный в Баку указом президента Азербайджана.

По словам Шафиева, Баку потребовал прекращения эксплуатации рудников в Карабахе и создания механизма контроля за транспортировкой грузов по Лачинскому коридору.

«У нас есть доказательства того, что на нашу территорию перевозились мины и Лачинская дорога использовалась в негуманитарных целях. Прежде всего, речь идет об армянских военнослужащих, которые иногда передвигаются в штатском на гражданских автомобилях и перевозят боеприпасы. Западные страны часто говорят нам, что у нас есть обязательства. Да, есть, но, с другой стороны, эта дорога должна использоваться по назначению», - сказал он.

О том, что у Баку есть возражения в этом вопросе, на прошлой неделе заявил и глава МИД России после телефонного разговора со своим азербайджанским коллегой.

«Азербайджанцы предоставили данные о том, что армянская сторона доставляла мины по этому коридору. Сейчас наши военные их изучают», - заявил Лавров, не сказав ни слова об экоактивизме, который является главным аргументом для закрытия азербайджанцами дороги.

В то время как Баку требует создания механизма контроля, Лавров подчеркнул, что российские миротворцы имеют все возможности для проверки проходящих по коридору грузов для предотвращения перевозки запрещенных товаров.

«Мы предложили очень простую вещь: миротворческий контингент, который Россия направила туда, обладает полномочиями по трехстороннему соглашению контролировать это движение, он и имеет все возможности проверять каждое транспортное средство на предмет отсутствия в нем запрещенных, негуманитарных, негражданских товаров», - отметил глава МИД РФ.

«Мы не видим никакой возможности остаться в составе Азербайджана» - Рубен Варданян

Азербайджанский эксперт отметил, что, по его информации, переговоры не дали результатов. Он заявил, что это произошло из-за влияния госминистра Карабаха Рубена Варданяна, не представив никаких фактов. Сам Варданян вчера в интервью программе BBC Hard Talk сказал, что Степанакерт готов к переговорам.

«Нет, мы готовы вести переговоры, если азербайджанская сторона поймёт, что переговоры для двух сторон. Потому что то, что мы говорили с первого дня требования независимости: мы понимаем и принимаем, что будем жить бок о бок, но мы будем отдельной территорией, отдельным государством, будут отдельные правила и законы», - подчеркнул госминистр.

Британский журналист отметил, что сейчас даже официальный Ереван отказался бороться за независимость Карабаха или объединение с Арменией, добавив, что после войны 2020 года для армян Карабах, похоже, остаются реальными два варианта: либо вести переговоры с администрацией Алиева и найти какое-то решение, либо решить, что ситуация отныне не стабильна, и покинуть эту территорию.

Журналист задал вопрос: «В Ереване говорят, что это просто вопрос прав, вопрос о договорных гарантиях безопасности и прав человека для армянской общины на Вашей территории. Все указывает на то, что в долгосрочной перспективе Вы будете частью суверенного азербайджанского государства. Вы принимаете это?». В ответ Варданян сказал: «Для нас это не вопрос того, хотим мы или нет: мы не видим никакой возможности [остаться в составе Азербайджана]».

«Арцахцы еще в советское время, в 1988 году сказали, что никогда не будут в составе Азербайджана. Они борются за свою свободу и сделали все необходимые правовые шаги. И сегодня мы обращаемся к миру с очень простым вопросом, говоря: имеем ли мы право на самоопределение в таком государстве, которое нарушает все права человека в отношении собственного народа. Как можем мы жить в такой стране, где из 104 лет существования Азербайджанской Республики 44 года (сначала – в составе Советского Союза, затем – в качестве независимой республики) одна семья правит страной, где азербайджанец не имеет никаких прав, уж не говорю об армянах. При том, как они к нам относятся, как Вы представляете возможность для этического меньшинства получить какие-либо права, какую-либо защиту?» - заявил Рубен Варданян.

Он сказал, что от США, Франции и России поступают четкие сигналы о том, что они также не считают карабахский вопрос закрытым.

Баку говорит прямо противоположное. Неделю назад, после встречи представителей Степанакерта и Баку, руководство Карабаха заявило, что стороны не пришли к согласию. Однако официальные лица не говорили публично о повестке дня и обсуждениях в ходе встречи. О возможности новой встречи также пока не сообщалось.