Омбудсмен Армении подала в отставку

Офис омбудсмена сообщает, что Григорян подала в отставку в связи со сменой места работы, отметив, что о своей новой работе проинформирует общественность «в соответствующий момент», а пока воздержится от каких-либо комментариев на эту тему.

Согласно законодательству, полномочия омбудсмена прекращаются после подачи последним заявления об отставке, но не позднее, чем в случае повторной подачи заявления об отставке в течение одной недели.

Кристине Григорян заняла должность омбудсмена ровно год назад, она была избрана на эту должность 24 января 2022 года закрытым тайным голосованием парламента - только голосами депутатов правящей фракции. Ранее она занимала должность заместителя министра юстиции, а до этого была советником бывшего спикера НС Арарата Мирзояна. Также Григорян занимала различные должности в государственной системе. Н на посту омбудсмена она сменила Армана Татояна.

Ее кандидатуру выдвинула правящая партия «Гражданский договор». Представители власти считали, что Григорян является профессионалом и соответствует этой должности. Между тем оппозиция раскритиковала избрание Григорян на этот пост, посчитав, что она станет защитницей власти.