Заявления Мирзояна свидетельствует о том, что Ереван не отказался от своих территориальных претензий к Баку – МИД Азербайджана

Комментируя заявления министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, сделанные 20 января, начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде назвала обвинения, высказанные Мирзояном, «необоснованными и неприемлемыми».

По словам представителя МИД Азербайджана, тот факт, что Арарат Мирзоян в своем интервью использует фразу «власти Нагорного Карабаха», «свидетельствует о том, что Армения не отказалась от своих территориальных претензий к Азербайджану».

Между тем, глава армянского внешнеполитического ведомства в своем интервью информационному агентству «Арменпресс» заявил, что «как и прежде, Армения конструктивно и добросовестно подходит к переговорному процессу, поскольку нашей конечной целью является установление безопасности и мира в регионе».

В МИД Азербайджана считают, что в своем интервью Мирзоян также исказил ситуацию вокруг Лачинской дороги и ход переговоров по урегулированию отношений между двумя странами.

Между тем, Мирзоян заявил, что, «несмотря на противоправные действия Азербайджана в Лачинском коридоре и перенос московской встречи, мы более месяца назад передали азербайджанской стороне наши новые предложения и обоснования проекта соглашения, но до сих пор не получили ответа».

«Так что теперь мяч на стороне Азербайджана», - констатировал глава МИД Армении.

Лачинский коридор, являющийся единственной дорогой, связывающий Нагорный Карабах с Арменией, остается заблокированным с 12 декабря. Баку не признает, что группа азербайджанцев, называющих себя экологическими активистами, не дает возможности движению гуманитарных грузов. 21 января азербайджанская сторона также полностью перекрыла единственный газопровод, идущий в Нагорный Карабах из Армении.