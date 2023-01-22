Азербайджан полностью заблокировал подачу газа в Карабах – власти региона

Об этом говорится в сообщении Информационного штаба Нагорного Карабаха.

«Многократное перекрытие подачи природного газа в Арцах [Нагорный Карабах – ред.] за последние дни при -5 градусах по шкале Цельсия является еще одним доказательством тому, что официальный Баку, c молчаливого согласия международного сообщества, проводит открытую политику терроризма против 120-тысячного мирного населения Арцаха, находящего в блокаде», - говорится в сообщении.

Власти Нагорного Карабаха напоминают, что ранее, 9 января, с азербайджанской стороны была также повреждена единственная высоковольтная линия Горис-Степанакерт в 110 киловатт, в результате чего было нарушено стабильное снабжение жителей региона электроэнергией.

«В нынешних погодных условиях подача электроэнергии осуществляется за счет ограниченных внутренних ресурсов Арцаха, с 6-часовыми веерными отключениями в сутки, имеющими тенденцию к постоянному росту», - отмечается в сообщении.