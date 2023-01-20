Из Степанакерта сообщают, что азербайджанская сторона частично открыла единственный газопровод, идущий в Карабах из Армении

Голубое топливо уже трое суток не поступало в дома жителей Карабаха. Согласно официальному сообщению, газ, поставляемый в ограниченном объеме, пока будет доступен для жилых домов столицы - Степанакерта, районных газозаправочных станций, а также некоторых объектов стратегического значения.

На 40-й день блокады в магазинах Карабаха начали выдавать товары по талонам. С сегодняшнего дня граждане могут брать на человека по одному килограмму гречки, макарон, риса, сахара и 1 литру растительного масла в течение одного месяца.

Хватит ли этого количества продуктов семье Лусине Айрян, проживающей в Степанакерте с мужем и пятью дочерьми? Женщина говорит, что другого выхода у них нет. «Нужно экономно расходовать до 5 февраля», - сказала Айрян.

Власти Карабаха заверяют, что в случае приобретения в установленном порядке продуктов хватит на всех, лишних покупок делать не нужно.

Помимо острой нехватки продовольствия и медикаментов, у граждан в Карабахе пока также есть проблема с электричеством. Уже 10 дней там действует режим экономии электроэнергии, происходят веерные отключения. По сообщению Степанакерта, азербайджанская сторона не позволяет провести ремонтные работы на поврежденном участке высоковольтной линии электропередач, находящемся на подконтрольной Азербайджану территории.

«То, что делается, делается за счет внутренних ресурсов, и эти веерные отключения проводятся для того, чтобы мы могли максимально эффективно использовать имеющиеся у нас ресурсы», - сказал заместитель директора «Арцахэнерго» Тигран Габриелян.

Габриелян призвал экономить имеющуюся электроэнергию. «Я понимаю, что есть проблема с отоплением, но в противном случае линия обрывается и отключаются от электричества не только они, но и их соседи, и жители близлежащих кварталов», - сказал он.

Из-за отсутствия отопления со вчерашнего дня в Карабахе закрыты все школы, около 20 тысяч детей лишены права на образование. Будет ли пересмотрено решение после частичного восстановления газоснабжения, пока неизвестно. Государственные учреждения Карабаха также работают с частичными ограничениями режима работы. На работу выходят только те, кто не может выполнять свою работу удаленно.