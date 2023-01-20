Глава МИД Азербайджана: Мы готовы к переговорам с Арменией

«Азербайджанская сторона заявила о приверженности переговорам. Мы выразили готовность в кратчайшие сроки провести очередную встречу и продолжить дальнейшие переговоры по мирному договору», - заявил он, передает АПА.

Армянская сторона попросила перенести запланированную на 23 декабря в Москве встречу министров иностранных дел Армении, России и Азербайджана, уточнив, что на данный момент приоритетом главы МИД Армении Арарата Мирзояна является решение вопроса открытия беспрепятственного движения вдоль Лачинского коридора, а также проблем, связанных с возникшем в результате закрытия коридора гуманитарным кризисом в Нагорном Карабахе.

Байрамов сегодня также заявил, что продвижение мирной повестки всегда было инициативой Азербайджана, «и все наши фундаментальные принципы представлены Армении».

Касаясь ситуации на Лачинской дороге, глава МИД Азербайджана заявил, что недопустимо по ней провозить мины, оружие и боеприпасы.