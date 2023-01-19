Подаст ли Сурен Папикян в отставку? Власть считает этот вопрос в данный момент неуместным

Возьмет ли власть на себя политическую ответственность за трагическую гибель 15 военнослужащих и подаст ли в отставку министр обороны Сурен Папикян? Власть считает этот вопрос в данный момент неуместным.

По словам секретаря правящей фракции «Гражданский договор» Артура Ованнисяна, о политической ответственности они станут говорить тогда, когда выяснятся подробности инцидента.

«Произошел трагический инцидент, и я считаю, что этот вопрос неуместен в данный момент, пока не выяснены обстоятельства. Министр обороны несет политическую ответственность, и все мы, власть, несем политическую ответственность за любую ситуацию в нашей стране, но это не означает, что мы должны сразу искать козлов отпущения и пытаться все повесить на одного человека», - сказал Ованнисян.

Между тем, Сейран Оганян, почти восемь лет занимавший пост министра обороны, а сегодня возглавляющий крупнейшую оппозиционную парламентскую фракцию «Айастан», убежден, что после произошедшей трагедии есть требование политической ответственности, но причин для отставки нынешней правящей команды столько, что они давно должны были уйти в отставку, еще после 44-дневной войны 2020 года.

«Они уже давно всей командой должны были подать в отставку», - сказал Оганян.

На вопрос Радио Азатутюн, если бы он оказался в такой ситуации, подал бы в отставку, Оганян ответил: «Если бы я был в такой ситуации, я бы после войны ушел в отставку и сегодня пошел бы на этот шаг».

Бывший министр обороны отметил, что необходимо выяснить все подробности трагического происшествия: как могли погибнуть в пожаре 15 военнослужащих, почему им не удалось покинуть помещение, была ли охрана, были ли люди, которые следили за печью? Сейран Оганян сказал, что есть специальная процедура растопки печи, и вопрос в том, была ли она соблюдена.

«Должен был осуществляться контроль, самое важное, что существуют и часы, и способы, методы подхода для каждой деятельности, в том числе и для растопки печи, существует инструкция. Соблюдалась ли она? Бензин обычно не используется, не разрешен», - подчеркнул он.

По мнению главы оппозиционной фракции «Честь имею» Айка Мамиджаняна, не только из-за этого инцидента, но и из-за многих неудач, которые произошли до этого, эта власть уже должна была уйти в отставку. Поэтому народ должен дать ответ на вопрос, должна ли власть понести политическую ответственность за гибель 15 военнослужащих.

«Не за этим случаем должна была последовать отставка министра обороны. Я могу привести 15 случаев за последний год, после которых и премьер-министр, и министр обороны, и вся группа дилетантов должны была уйти в отставку. За что они до сих пор понесли ответственность? За тысячи смертей от ковида, за погибших во время войны, за жертв сентябрьской войны, за что они несут ответственность? Я не могу ответить на этот вопрос, на этот вопрос должен ответить армянский народ, и он ответит очень жестко и очень громко», - сказал Мамиджанян.

Сегодня представители парламентской оппозиции и власти начали брифинги минутой молчания, почтив память 15 погибших военнослужащих.