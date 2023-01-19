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Армения

Подаст ли Сурен Папикян в отставку? Власть считает этот вопрос в данный момент неуместным

Министр обороны Сурен Папикян

Возьмет ли власть на себя политическую ответственность за трагическую гибель 15 военнослужащих и подаст ли в отставку министр обороны Сурен Папикян? Власть считает этот вопрос в данный момент неуместным.

По словам секретаря правящей фракции «Гражданский договор» Артура Ованнисяна, о политической ответственности они станут говорить тогда, когда выяснятся подробности инцидента.

Секретарь правящей фракции «Гражданский договор» Артур Ованнисян
Секретарь правящей фракции «Гражданский договор» Артур Ованнисян

«Произошел трагический инцидент, и я считаю, что этот вопрос неуместен в данный момент, пока не выяснены обстоятельства. Министр обороны несет политическую ответственность, и все мы, власть, несем политическую ответственность за любую ситуацию в нашей стране, но это не означает, что мы должны сразу искать козлов отпущения и пытаться все повесить на одного человека», - сказал Ованнисян.

Между тем, Сейран Оганян, почти восемь лет занимавший пост министра обороны, а сегодня возглавляющий крупнейшую оппозиционную парламентскую фракцию «Айастан», убежден, что после произошедшей трагедии есть требование политической ответственности, но причин для отставки нынешней правящей команды столько, что они давно должны были уйти в отставку, еще после 44-дневной войны 2020 года.

«Они уже давно всей командой должны были подать в отставку», - сказал Оганян.

Глава оппозиционной фракции «Айастан» Сейран Оганян
Глава оппозиционной фракции «Айастан» Сейран Оганян

На вопрос Радио Азатутюн, если бы он оказался в такой ситуации, подал бы в отставку, Оганян ответил: «Если бы я был в такой ситуации, я бы после войны ушел в отставку и сегодня пошел бы на этот шаг».

Бывший министр обороны отметил, что необходимо выяснить все подробности трагического происшествия: как могли погибнуть в пожаре 15 военнослужащих, почему им не удалось покинуть помещение, была ли охрана, были ли люди, которые следили за печью? Сейран Оганян сказал, что есть специальная процедура растопки печи, и вопрос в том, была ли она соблюдена.

«Должен был осуществляться контроль, самое важное, что существуют и часы, и способы, методы подхода для каждой деятельности, в том числе и для растопки печи, существует инструкция. Соблюдалась ли она? Бензин обычно не используется, не разрешен», - подчеркнул он.

По мнению главы оппозиционной фракции «Честь имею» Айка Мамиджаняна, не только из-за этого инцидента, но и из-за многих неудач, которые произошли до этого, эта власть уже должна была уйти в отставку. Поэтому народ должен дать ответ на вопрос, должна ли власть понести политическую ответственность за гибель 15 военнослужащих.

Глава оппозиционной фракции «Честь имею» Айк Мамиджанян
Глава оппозиционной фракции «Честь имею» Айк Мамиджанян

«Не за этим случаем должна была последовать отставка министра обороны. Я могу привести 15 случаев за последний год, после которых и премьер-министр, и министр обороны, и вся группа дилетантов должны была уйти в отставку. За что они до сих пор понесли ответственность? За тысячи смертей от ковида, за погибших во время войны, за жертв сентябрьской войны, за что они несут ответственность? Я не могу ответить на этот вопрос, на этот вопрос должен ответить армянский народ, и он ответит очень жестко и очень громко», - сказал Мамиджанян.

Сегодня представители парламентской оппозиции и власти начали брифинги минутой молчания, почтив память 15 погибших военнослужащих.

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