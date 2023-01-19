Европейские парламентарии призывают к немедленному открытию Лачинского коридора

Депутаты подготовили резолюцию, в которой призвали Азербайджан немедленно прекратить блокирование единственной дороги, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией, воздержаться от нарушения транспортных, энергетических и коммуникационных связей между Арменией и Карабахом, осудив бездействие российских миротворцев и призвав ООН или ОБСЕ направить в Лачинский коридор миссию по установлению фактов и призвать стороны к возобновлению мирных переговоров на основе принципов Хельсинкского Заключительного акта.

Вчера выступили десятки депутатов, и каждый без исключения резко осудил как действия азербайджанской стороны по перекрытию дороги «под лживые экологические лозунги», так и бездействие российской стороны, взявшей на себя ответственность за обеспечение безопасности дороги.

Глава делегации по связям с Южным Кавказом Марина Калюранд призвала Баку прекратить блокаду и тем самым выполнить трехстороннее соглашение от 9 ноября 2020 года.

«120 тысяч армян живут в блокаде, сотни семей не могут объединиться. Дети не ходят в школу, люди лишены еды и возможности позаботиться о своих основных потребностях», - заявила Калюранд.

Все выступления заканчивались одним и тем же требованием к Баку: «Немедленно откройте коридор».

Натали Луазо из Франции назвала политику режима Ильхама Алиева «этнической чисткой».

Берт-Ян Рюйсен из Нидерландов отметил, что российские миротворцы не выполняют свои обязательства в Лачинском коридоре, и предложил увеличить количество наблюдателей.

Роберт Хейшель из Словакии заявил, что в Карабахе начинается гуманитарная катастрофа, и единственный способ ее остановить — разблокировать дорогу и возобновить переговоры.

Итальянец Фабио Кастальдо также призвал ввести санкции против Азербайджана, если коридор не будет открыт.

Последним спикером была Адина-Йоана Валеа, комиссар по транспорту в возглавляемой Урсулой фон дер Ляйен Европейской комиссии.

Она заявила, что Евросоюз внимательно следит за ситуацией с первых дней блокировки Лачинского коридора в декабре прошлого года. Валеа отметила важность открытия коридора и сообщила, что сейчас на участке работает только Красный Крест.

Валеа предложила возобновить мирные переговоры и решить через них все волнующие стороны вопросы.

Голосование по указанной резолюции запланировано на четверг. Предполагается, что европейские законодатели одобрят проект.