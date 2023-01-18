Лавров говорит о необходимости разблокирования Лачинского коридора

На 37-й день блокады Нагорного Карабаха министр иностранных дел России заявил о необходимости разблокирования Лачинского коридора.

В вчерашнем телефонном разговоре со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым Сергей Лавров подчеркнул необходимость скорейшего полного разблокирования движения по Лачинскому коридору в соответствии с параметрами трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.

Между тем, Байрамов вновь заявил, что утверждения армянской стороны о закрытии дороги и гуманитарном кризисе являются необоснованными. В качестве доказательства министр иностранных дел Азербайджана указал на то, что по Лачинскому коридору ежедневно проезжают машины российских миротворцев, а также машины Красного Креста и армянской скорой помощи.

«Это законное право граждан Азербайджана протестовать против незаконной экономической деятельности на территории Азербайджана, включая незаконную эксплуатацию природных ресурсов и Лачинской дороги. В этом смысле важно выполнить законные требования протестующих», - сказал Байрамов.

Если вчера Лавров говорил о необходимости разблокировать Лачинский коридор и придерживаться трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, то в декабре прошлого года, когда Армения отказалась от участия в трехсторонней встрече в Москве, после переговоров с Байрамовым Лавров лишь сказал, что Россия выступает за то, чтобы дорога была быстро и полностью открыта, подчеркнув при этом, что Москва выступает за разрешение разногласий по поводу эксплуатации рудников. Упоминания о рудниках во вчерашнем официальном заявлении Москвы не было.

По мнению аналитиков, Москва сменила акценты

Аналитики считают, что Москва сменила акценты. По словам политического комментатора Акопа Бадаляна, Москва впервые говорит об этом на таком уровне и с таким акцентом, что обусловлено рядом факторов. Во-первых, чем дольше будет закрыта дорога, тем большее международное внимание будет приковано к проблеме, которая будет становиться предметом обсуждения в различных международных структурах. Параллельно возрастает риск дискредитации России как миротворца и модератора.

«Пожалуй, Россия, видя эти серьезные проблемы, пытается более четко выразить позицию по отношению к Баку в этих вопросах», - сказал Бадалян.

На вопрос Радио Азатутюн, изменится ли ситуация после этого призыва России, разблокирует ли Азербайджан дорогу, Бадалян ответил: «Очень сложно сказать, потому что мы видим, что Россия не первая призывает Азербайджан, призывы звучат уже давно, но ситуацию по большому счету они не меняют. Мы должны понимать, что в итоге проблема будет разрешена в рамках не призывов, а интересов».

По мнению политического комментатора, немалую роль сыграл и тот факт, что и Армения, и Карабах выбрали путь не выполнения азербайджанских требований, а сопротивления, создав тем самым новую ситуацию вокруг проблемы, что и отражено в заявлении Лаврова.

Акоп Бадалян считает маловероятным, что Россия может прибегнуть к жестким мерам и открыть путь силой, тем более что сейчас Москва готовится к более масштабным действиям на украинском направлении, и создание острой ситуации на Кавказе не в ее интересах.

«Если, конечно, ситуация не будет развиваться по той логике, когда уже появится проблема вытеснения России с Кавказа. Такой императив сейчас перед Россией не стоит, но, конечно, для русских есть тревожные тенденции, и это также может изменить ситуацию и риторику. Но сегодня резкие действия против Азербайджана я почти исключаю, тем более, что Россия сейчас вроде бы готовится к более масштабным действиям на украинском направлении», - подчеркнул Бадалян.

Аналитик Тигран Григорян считает заявление Лаврова положительным моментом, отмечая, что это, возможно, показатель того, что в результате каких-то действий ситуация будет разрешена.

«Что будет оказано дипломатическое давление на Азербайджан, будет вестись более активная работа в этом направлении, потому что до сегодняшнего дня мы не видели такой работы, но это обязательство России, которое она взяла на себя по заявлению от 9 ноября», - сказал Григорян.