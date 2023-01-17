Внесение в повестку дня вопроса об отставке и досрочных выборах было «блефом»

В условиях блокады вести Нагорный Карабах к потрясениям неправильно, и Араик Арутюнян решил пока не предпринимать изменений, сообщил Радио Азатутюн глава оппозиционной фракции «Справедливость» Национального собрания Нагорного Карабаха Давид Галстян, участвовавший во вчерашней встрече президента Карабаха с парламентариями.

Арутюнян после слухов о своей отставке и проведении внеочередных выборов вчера заверил парламентариев, что только после преодоления вызванного блокадой кризиса можно будет заняться решением внутриполитических проблем.

«Поскольку наши возможности в этой ситуации блокады не очень велики, вести к потрясениям сегодня или в очередной раз после формирования нового правительства означало бы, что люди просто не хотят вывести эту страну из этой ситуации. Поэтому Араиком было принято решение до окончания блокады не производить никаких изменений. Говорилось в общем, мне кажется, что также по части Рубена Варданяна», - сказал Галстян.

В то время как провластные депутаты парламента Карабаха молчат, оппозиционер Давид Галстян говорит, что власть Карабаха на самом деле не хочет досрочных выборов, так как понимает, что не сможет снова сформировать большинство в парламенте.

Если власть не хочет досрочных выборов и на данный момент такой возможности нет, почему вообще в таком случае в повестку дня был внесен вопрос об отставке Араика Арутюняна и проведении досрочных выборов? Давид Галстян убежден, что все это было просто блефом, возможно, чтобы показать, что Арутюнян не цепляется за власть.

На вопрос Радио Азатутюн, по его мнению, если завтра пройдут выборы, народ действительно не проголосует за власть, депутат ответил: «Да, я уверен, что люди увидели, что в 2020 году они вводили людей в заблуждение, давали ложные обещания, а оппозиция на каждой встрече говорила, что если в Арцахе [Нагорном Карабахе - ред.] будет избран кандидат, желательный для Никола Пашиняна, то будет война и они приведут к совместному проживанию, и мы сегодня сталкиваемся с этим».

На вопрос, считает ли он, что шансы власти на переизбрание малы, Галстян ответил: «Я уверен, что они не смогут набрать 50+ процентов».

Давид Галстян утверждает, что ни президент Карабаха, ни нынешнее большинство Национального собрания не пользуются доверием народа, поэтому необходимы внеочередные выборы, но их проведение в данный момент было бы авантюрой.

Касаясь вопроса, связанного с отставкой Рубена Варданяна, депутат от оппозиции выразил убеждение, что у президента Карабаха нет межличностных проблем с госминистром, во всяком случае, он о них не знает. Депутат утверждает, что вопрос об отставке госминистра был поднят по требованию премьер-министра Армении, поскольку Варданян в последнее время противостоит Пашиняну.

«Никол Пашинян не хочет, чтобы Рубен Варданян работал в Карабахе, это было требование Никола Пашиняна, подорвать, окончательно передать Арцах Азербайджану, так создавая проблемы, ослабляя. Вопрос не в Рубене Варданяне. Всякий раз, когда Рубен Варданян противостоял Николу Пашиняну по должности, возникали проблемы. Он [Варданян] сказал, что мы ждем от Армении не только финансовой и гуманитарной помощи, но Армения должна вести гораздо более серьезную работу по урегулированию сложившейся ситуации, и Николу Пашиняну это не понравилось», - сказал Галстян.

Команда Рубена Варданяна не подтверждает утверждения о давлении

Между тем, в команде Рубена Варданяна не подтверждают, что власти Армении оказывают давление на Араика Арутюняна с целью увольнения госминистра. Советник Варданяна Месроп Аракелян сказал, что вопрос о назначении государственных чиновников Карабаха решается исключительно в Карабахе.

«Давления на деятельность правительства Арцаха нет, в данный момент давление на Арцах оказывается со стороны Азербайджана, в результате чего дорога была закрыта», - сказал он.

На вопрос Радио Азатутюн, было ли предъявлено Рубену Варданяну со стороны Араика Арутюняна конкретное требование об уходе в отставку, Аракелян ответил: «У меня нет информации, я не могу комментировать».

Что касается возможности досрочных выборов, то в команде Рубена Варданяна также уверены, что проводить досрочные выборы в сложившейся ситуации неразумно. «Считаем, по крайней мере, неразумным проводить в сложившейся ситуации какую-либо политическую дискуссию, тем более менять Конституцию, не говоря уже о проведении выборов. Правительство во главе с Рубеном Варданяном нормально работает и не участвует ни в каких политических дискуссиях», - сказал Аракелян.

Последние выборы в Нагорном Карабахе прошли в 2020 году, за пять месяцев до войны.