В Карабахе вновь прекращено газоснабжение

В находящемся уже 37 дней в блокаде Нагорном Карабахе вновь прекращено газоснабжение, сообщил советник госминистра Карабаха Месроп Аракелян.

«Азербайджан продолжает действия, направленные на то, чтобы заставить армян покинуть Арцах [Нагорный Карабах – ред.]», - написал он на своей странице в Facebook.

Азербайджан вновь заблокировал единственный газопровод, питающий Нагорный Карабах из Армении, лишив население Карабаха возможности пользоваться природным газом, сообщил позднее Информационный штаб Нагорного Карабаха.

Компания «Арцахгаз» сообщает, что подача газа прекращена с 13:00.

Вечером 13 декабря Азербайджан также перекрыл подачу газа в Карабах. Степанакерт посчитал это «гуманитарным и экономическим терроризмом, который Азербайджан последовательно осуществляет против мирного населения Арцаха». Подача газа в Карабах была восстановлена только спустя три дня, 16 декабря.

В находящемся в блокаде Карабахе также есть проблема с электричеством, происходят веерные отключения. Двухчасовой график отключений увеличен вдвое. На территории, контролируемой Азербайджаном, вышла из строя единственная высоковольтная линия электропередач, идущая из Армении, азербайджанцы не предоставляют доступ туда для ликвидации аварии, а производимой в Карабахе электроэнергии недостаточно для 24-часового электроснабжения.

Единственная дорога, соединяющая Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, закрыта с 12 декабря. На участке Лачинского коридора, примыкающем к находящемуся под контролем Азербайджана городу Шуши, уже больше месяца акцию протеста проводят азербайджанцы, которые называют себя экологическими активистами. Перекрытие Лачинского коридора, жизненно важной артерии, которую после войны 2020 года, согласно трехстороннему заявлению лидеров России, Армении и Азербайджана, контролируют российские миротворцы, вызвало кризис с поставками продовольствия, медикаментов, топлива и других товаров первой необходимости в регион, где проживает около 120 тысяч армян. Местные власти с 20 января ввели талоны на целый ряд продовольственных товаров. Дорога открыта лишь для машин российских миротворцев. Для армян дорога открывалась всего несколько раз, когда в сопровождении машин Красного Креста тяжелобольные пациенты были перевезены из Степанакерта в Ереван.