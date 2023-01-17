Евросоюз намерен через месяц направить в Армению новую наблюдательную миссию минимум на два года

Как сообщают источники Радио Азатутюн, еще на прошлой неделе этот проект был принят комитетом по политике и безопасности Европейского совета, а вчера его одобрила главная структура, занимающаяся наблюдательными миссиями, — Комитет по гражданским делам антикризисного управления. Более того, в отличие от группы из 40 человек, направленной в октябре прошлого года, которая дислоцировалась на армяно-азербайджанской границе, на этот раз европейские наблюдатели будут патрулировать всю территорию Армении. Как и в случае предыдущей миссии, на этот раз они также будут безоружны.

Сколько конкретно прибудет наблюдателей, официально пока не сообщается. Однако, по информации Радио Азатутюн, в состав новой миссии войдут около двухсот европейских специалистов.

«Их приоритетом является содействие уменьшению инцидентов в приграничных зонах Армении и в районах, затронутых конфликтом, снижение опасности для проживающих в этих районах людей и, таким образом, создание благоприятных условий для нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном», — говорится в заключении Комитета.

Структура предложила Министерству иностранных дел ЕС в ближайшие дни разработать специальный план действий, в котором будет указано, за счет каких средств будет обеспечена безопасность миссии, как будут оцениваться риски, какие средства защиты будут предоставлены и, при необходимости, как будет организована эвакуация наблюдателей.

Кроме того, предлагается уточнить ожидаемую поддержку со стороны властей Армении. Брюссель, в частности, рассчитывает, что Ереван возьмет на себя ответственность за контакты европейцев с российскими подразделениями или урегулирование инцидентов, а также предоставит наблюдателям необходимую неприкосновенность и привилегии.

Баку, в отличие от предыдущей двухмесячной миссии, данную миссию не одобрил. Более того, несколько дней назад президент Азербайджана Ильхам Алиев раскритиковал эту инициативу, заявив, что европейцы их обманули.

«Мы обсудили и договорились в Праге, что эта миссия будет краткосрочной, в составе сорока человек и продлится всего два месяца. Но потом по какой-то причине эта договоренность была нарушено, что, безусловно, очень разочаровывает. Потому что мы серьезные люди, и, если мы договорились, пусть даже на словах, мы должны держать свое слово. Что значит продлевать миссию без согласования с нами? Ведь она будет у наших границ», - заявил он.

Алиев также заявил, что Евросоюз этим шагом не способствует безопасности, а ставит под сомнение переговоры с Арменией, инициированные главой Европейского совета Шарлем Мишелем. Кстати, эти переговоры прекратились в прошлом месяце, когда Баку отменил запланированную на 7 декабря встречу и отказался сесть за один стол с президентом Франции. Теперь Алиев угрожает сделать то же самое в случае с Евросоюзом.

«Отправка этой миссии, конечно, очень неприятна. Это не повысит безопасность, а, наоборот, нарушит формат переговоров. После смерти Минской группы Европейский союз стал играть роль, которую я поддерживал. Однако если такие игры будут проводиться за нашей спиной, то будущее этого формата ставится под сомнение», - заявил азербайджанский лидер.

Между тем, официальный Ереван регулярно подчеркивал роль и значение наблюдателей ЕС. Несколько месяцев назад премьер-министр Армении Никол Пашинян утверждал, что это не только способствовало безопасности, но и фактически зафиксировало существующую границу между Арменией и Азербайджаном.

«Если бы существование границы не было зафиксировано, ни ЕС, ни какая-либо другая наблюдательная миссия не могла бы приехать. Потому что если бы такая миссия приехала, то что бы она увидела, если непонятно, где проходит граница? По итогам своей деятельности они должны сделать глубокие выводы и донести эти выводы до официальных лиц, участвующих в процессе делимитации, и до международного сообщества», — заявил премьер-министр Армении в интервью Общественному телевидению в ноябре.

Ожидается, что наблюдатели Евросоюза прибудут в Армению в следующем месяце, а миссия начнется 20 февраля. Уже сегодня этот вопрос будет обсуждаться на встрече послов Союза, а окончательное решение будет принято, скорее всего, в следующий понедельник в Брюсселе на встрече министров иностранных дел стран Евросоюза.