Активисты «Национального демократического полюса» вновь протестуют возле российской военной базы в Армении

Акция протеста, как и неделю назад, носит название «Блокада ради выхода из блокады».

Не представленный в парламенте страны «Национальный демократический полюс» считает российских миротворцев напрямую ответственными за ситуацию в Лачинском коридоре, единственной дороге, которая связывает Нагорный Карабах и Армению. Дорога уже больше месяца перекрыта группой азербайджанцев, которые называют себя экологическими активистами. Прекращение снабжения Нагорного Карабаха из Армении вызвало дефицит продовольствия и товаров первой необходимости в регионе, где проживает около 120 тысяч армян.

Участники сегодняшней акции, собравшиеся у второго входа российской военной базы в Гюмри, заявили, что требуют от России выполнения обязательств, взятых на себя по трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, то есть обеспечить свободное передвижения по Лачинскому коридору.

Представители «Национального демократического полюса» также заявили, что присутствие России представляет угрозу государственности Армении и существованию армянской нации. «Потому что, вступая в союз с Турцией и Азербайджаном, Россия связывает нам руки своим присутствием и не дает нам возможности противостоять вызовам, которые исходят от нее».

Участники акции потребовали прекращения российского присутствия в Армении, а также заявили, что Никол Пашинян также должен уйти в отставку с поста премьер-министра Армении.

Отметим, что к месту проведения акции протеста были стянуты полицейские силы.

После этого участники акции объявили о проведении в городе автопробега по информированию, заявив, что дальнейшие шаги движения будут объявлены позже.