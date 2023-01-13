Баку пытается добиться тотальной блокады Карабаха, в том числе и информационной - омбудсмен

Специалистам компании удалось выехать на место аварии и отремонтировать интернет-кабель

В Нагорном Карабахе восстановлена фиксированная интернет-связь. Информационный штаб НК сообщает, что благодаря переговорам, проведенным дислоцированными в Карабахе российскими миротворцами, техническим специалистам компании «Карабах Телеком» удалось выехать на место аварии и восстановить поврежденный участок единственного интернет-кабеля, идущего из Армении.

Ни в компании «Карабах Телеком», ни в правительстве Нагорного Карабаха до сих пор не поясняют, как был поврежден кабель, вследствие чего со вчерашнего дня в Нагорном Карабахе возникли также проблемы с интернетом и телефонной связью. Между тем, омбудсмен Нагорного Карабаха заявляет, что азербайджанская сторона в районе Шуши преднамеренно перерезала кабели связи, идущие из Армении в Карабах, нарушив доступ к телекоммуникациям и фиксированному интернету на всей территории Карабаха.

«Поскольку у нас уже есть опыт прекращения подачи газа Азербайджаном, я не исключаю, что этот инструмент также был использован Азербайджаном», - сказал он.

Гегам Степанян, который из-за закрытого Лачинского коридора не может вернуться в Степанакерт, не сомневается, что Баку пытается добиться полной блокады Карабаха, в том числе информационной.

«В этот период были разные журналисты из Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.], и разные лица, которые передавали информацию оттуда армянским СМИ и организациям, а также международным СМИ, и, фактически, получается так, что и эта возможность также была ограничена, и люди также были лишены возможности сообщить о своем положении», - отметил он.

В Карабахе со вчерашнего дня не было стационарного интернета, а мобильный интернет работал с перебоями. Из-за периодического отключения связи у граждан также возникали проблемы при звонках по телефону как на местные номера, так и в Армению. Звонить на карабахские номера из Армении тоже было непросто. Сегодня Радио Азатутюн лишь после нескольких попыток удалось связаться с жителями Карабаха.

«Мобильная связь очень слабая, по 50 раз в день отключается и снова подключается, звонки и без того они прерывают, когда хотят, включают свои устройства, когда надо, никуда напрямую не дозвонишься. Сейчас пытаемся делать внутренние звонки, с четвертой-пятой попытки куда-то попадаешь», - сказал житель Степанакерта Вадим Балаян.

По его словам, из-за отключений в случае необходимости вызова скорой помощи может быть невозможно связаться со службами экстренной помощи. «Сейчас легче сесть в машину и поехать, если, конечно, машина работает на газе. Легче сесть в машину и поехать, решить эту проблему, чем куда-то позвонить», - говорит житель Степанакерта.

В Карабахе, который уже 33 дня находится в блокаде, уже четвертый день существует проблема с электричеством. Электроэнергия из Армении в Карабах также не поступает. Жители Карабаха потребляют местную электроэнергию, однако из-за необходимости экономить ресурсы в Степанакерте и районах происходят веерные отключения. Из Степанакерта сообщают, что азербайджанская сторона не разрешает доступ к участку Агавно-Бердзор для проведения восстановительных работ.

Сверхдержавы должны ввести санкции – омбудсмен Карабаха

По словам омбудсмена Карабаха, все более ухудшающаяся ситуация свидетельствует о том, что заявления международного сообщества не останавливают Азербайджан. Сверхдержавы должны ввести санкции против этой страны, считает Гегам Степанян.

«Что вообще делает международное сообщество в таких ситуациях? Наказывает агрессора. На данный момент у нас есть разные конфликты, где применяются санкции, где международное сообщество проявляет свою коллективную ответственность за нарушения прав человека. Мы не понимаем, почему в данном случае этого нет», - сказал он.

В Карабахе к старым проблемам день ото дня добавляются новые

В Карабахе, оставшемся без поставок продовольствия, медикаментов и других необходимых товаров, к старым проблемам день ото дня добавляются новые. Иногда перед магазинами часами стоят очереди, а граждане находят в магазинах не все, ассортимент и количество ограничены. Из Степанакерта сигнализируют о том, что лекарств первой необходимости в аптеках почти не осталось.

По данным правительства Карабаха, из-за переноса плановых операций 390 граждан лишились возможности прооперироваться. По официальным данным, в условиях блокады свою деятельность прекратили более 16% предпринимателей, не менее 3400 человек потеряли работу и источник дохода.

А азербайджанцы, называющие себя экоактивистами и держащие Лачинский коридор закрытым, дорогу открывать пока не намерены, они продолжают дежурить с экологическими плакатами. За 33 дня через закрытый участок дороги проехали только машины Красного Креста и российских миротворцев.