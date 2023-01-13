Практически полное отсутствие интернета и сбои телефонной связи создают в Карабахе новые проблемы

Ни в компании «Карабах Телеком», ни в правительстве Нагорного Карабаха до сих пор не поясняют, где и как был поврежден кабель, вследствие чего со вчерашнего дня в Нагорном Карабахе возникли также проблемы с интернетом и телефонной связью. Между тем, омбудсмен Нагорного Карабаха заявляет, что азербайджанская сторона в районе Шуши преднамеренно перерезала кабели связи, идущие из Армении в Карабах, нарушив доступ к телекоммуникациям и фиксированному интернету на всей территории Карабаха.

«Пользуясь тем, что идущие в Арцах [Нагорный Карабах - ред.] инфраструктуры проходят через территории, находящиеся под контролем Азербайджана, азербайджанская сторона умышленно парализует работу жизненно важных инфраструктур, о чем наглядно свидетельствуют перебои с подачей газа (март 2022 г., декабрь 2022 г.), препятствование с 9 января восстановлению высоковольтной линии электропередач, периодические перебои в работе интернета и мобильной связи на территории Арцаха», - отмечает Гегам Степанян.

В Карабахе со вчерашнего дня нет стационарного интернета, а мобильный интернет работает с перебоями. Из-за периодического отключения связи у граждан также возникают проблемы при звонках по телефону.

«Мобильная связь очень слабая, по 50 раз в день отключается и снова подключается, звонки и без того они прерывают, когда хотят, включают свои устройства, когда надо, никуда напрямую не дозвонишься. Сейчас пытаемся делать внутренние звонки, с четвертой-пятой попытки куда-то падаешь», - говорит житель Степанакерта Вадим Балаян.

По его словам, из-за отключений в случае необходимости вызова скорой помощи может быть невозможно связаться со службами экстренной помощи. «Сейчас легче сесть в машину и поехать, если, конечно, машина работает на газе. Сесть в машину и поехать, решить эту проблему, чем когда-то позвонить», - говорит житель Степанакерта.

В Карабахе, который уже 33 дня находится в блокаде, уже четвертый день существует проблема с электричеством. Электроэнергия из Армении в Карабах также не поступает. Жители Карабаха потребляют местную электроэнергию. Из Степанакерта сообщают, что азербайджанская сторона не разрешает доступ к участку Агавно-Бердзор для проведения восстановительных работ.

В Карабахе, оставшемся без поставок продовольствия, медикаментов и других необходимых товаров, к старым проблемам день ото дня добавляются новые. Иногда перед магазинами часами стоят очереди, а граждане находят в магазинах не все, ассортимент и количество ограничены. Из Степанакерта сигнализируют: не осталось детских молочных смесей, подгузников, антибиотиков, жаропонижающих, карабахцы не могут получить лекарства для больных сахарным диабетом, инсулиновые шприцы.