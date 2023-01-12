Рубен Варданян требует прекратить критиковать российских миротворцев

Государственный министр Нагорного Карабаха Рубен Варданян в сложившейся ситуации, когда Карабах уже ровно месяц находится в блокаде , не собирается критиковать российских миротворцев. Об этом он заявил сегодня в ходе телемоста Степанакерт-Ереван.

«Мы сделаем все, чтобы российские миротворцы чувствовали, что они здесь действительно играют большую роль, чтобы российские миротворцы чувствовали, что мы, армяне, понимая их трудную ситуацию, не против них, а на их стороне, потому что они стоят рядом с нами. И прекратите критиковать русских в этой ситуации. Если вы понимаете, что помогаете азербайджанцам, прекратите все это, прекратите.

Если бы российских миротворцев здесь не было, нас бы здесь вообще не было. Что вы хотите каждый раз, задавая вопрос, чтобы мы их критиковали? Вы этого хотите? Я не буду этого делать, потому что я понимаю, для чего они нужны здесь. Если бы их не было, нас бы не было, поэтому я еще раз говорю, мы сделаем все, чтобы российские миротворцы остались здесь на долгосрочной основе, усилились и чтобы мы были рядом с ними», - заявил он.

Довольны ли власти Карабаха деятельностью российской миротворческой миссии, задали вопрос Варданяну, бывшему бизнесмену, переехавшему из России в Карабах, а ныне госминистру Карабаха. По его словам, необходимо сделать все для расширения мандата миротворцев и продления его срока.

«Российские миротворцы имеют очень ограниченный мандат, они находятся здесь в очень небольшом количестве, и мы должны сделать все, чтобы изменить эту ситуацию, и одним из вопросов нашей безопасности, не только внутренней, является сплочение и подготовка к территориальной обороне, а не только привлечение внимания всего мира. Но, конечно, и увеличение численности российских миротворцев, и усиление вооружения, и мандата, чтобы они получили больше прав и чтобы был решен вопрос долгосрочного пребывания, потому что вопрос безопасности является одним из самых важных вопросов для арцахцев», - отметил министр.

В отличие от официального Еревана, который заявляет, что коридор является зоной ответственности миротворцев, а следовательно, России, и согласно заявлению от 9 ноября 2020 года, он должен быть открыт Азербайджаном и Россией, госминистр Карабаха заявил, что в плане открытия коридора у него есть ожидания от всего цивилизованного мира.

«Дорогу должны открыть руководители и общества всех нормальных стран, потому что это неприемлемо не только для тех, кто подписал соглашение, но и для всех людей, которые признают, что это неприемлемо, чтобы 120 тысяч человек зимой оставались без электричества, без топлива, без еды, лекарств. Я нахожу важность всех людей, и живущих и правящих в Армении, и живущих и правящих в мире», - сказал он.