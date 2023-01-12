Пашинян: Закрытие Лачинского коридора — это провокация, конечной целью которой является новая военная эскалация

«Нам нужно иметь какое-то представление о том, как должна разрешиться эта ситуация. А в этом вопросе, на мой взгляд, реакция народа и властей Нагорного Карабаха должна быть асимметричной. Что это значит? Прежде всего, мы должны взглянуть в лицо событиям последних лет, их глубинным смыслам и причинам таким образом, чтобы наши оценки событий и ситуаций опирались на факты. В этой связи нам следует избегать политических заявлений, делающих ситуацию еще более тупиковой, потому что заявления, которые не сопровождаются четкими представлениями о достижении конечной точки, не приносят никакой пользы», - заявил премьер-министр Армении.

Подчеркнув, что между Нагорным Карабахом и Азербайджаном должен начаться политический разговор, глава правительства Армении заявил: «Наши партнеры в Нагорном Карабахе не должны позволять никому обвинять их в том, что они срывают конструктивный разговор или делают его невозможным».

Никол Пашинян подчеркнул, что закрытие Лачинского коридора является провокацией, конечной целью которой является новая военная эскалация. «Шаги, которые желательны для тех, кто разрабатывает сценарий военной эскалации, не должны быть реализованы», - заявил Никол Пашинян.

«Одна из целей этой провокации и эскалации — скрыть очевидную необходимость политического и официального диалога между Баку и Степанакертом и снять его с повестки дня. Не следует предпринимать действий, способствующих решению этой провокационной проблемы. С другой стороны, наша дипломатическая служба, все наши ведомства и круги, связанные с внешними связями, должны удвоить свои усилия, чтобы повысить международную видимость гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе и сделать его предметом обсуждения в различных инстанциях», - заявил премьер-министр Армении.

Единственная дорога, соединяющая Нагорный Карабах с Арменией, закрыта с 12 декабря. На участке контролируемого российскими миротворцами Лачинского коридора, примыкающего к находящемуся под контролем Азербайджана городу Шуши, уже месяц акцию протеста проводят азербайджанцы, которые называют себя экологическими активистами.

За этот период из Армении в Нагорный Карабах, где проживает около 120 тысяч армян, было переправлено всего десять тонн грузов. В понедельник стало известно, что единственная высоковольтная линия, идущая из Армении в Нагорный Карабах через территорию, контролируемую Азербайджаном, вышла из строя. В результате аварии власти Нагорного Карабаха вынуждены были прибегнуть к веерным отключениям электричества в регионе. В Степанакерте заявляют, что Азербайджан препятствует допуску ремонтников для устранения неполадок.