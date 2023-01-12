Предложение Москвы предоставить площадку для армяно-азербайджанских переговоров по мирному договору остается в силе – Захарова

Об этом сегодня заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос СМИ о заявлениях армянской стороны по нагорно-карабахскому урегулированию.

Захарову, в частности, попросили прокомментировать заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна на пресс-конференции 10 января о готовности армянской стороны подписать документ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта на основе российских предложений.

В опубликованном на официальном сайте МИД РФ ответе Захарова, в частности, заявила: «Трудно давать оценку позиции армянской стороны, когда заявления официального Еревана по одному и тому же вопросу существенно разнятся. В ходе упомянутой пресс-конференции премьер-министр Армении говорил и о намерении подписать документ на основе российских предложений, и одновременно о предпочтительности некого «комплексного решения» конфликта, продвигаемого Западом».

По словам Захаровой, согласие Еревана при выработке мирного договора с Баку опираться на Алма-Атинскую декларацию 1991 года «коренным образом изменило логику переговорного процесса».

«В Алма-Атинской декларации подтверждена нерушимость границ, которые существовали между республиками Советского Союза. На тот момент Нагорно-Карабахская автономная область была частью Азербайджанской ССР. Безусловно, данное обстоятельство очень сложно игнорировать в мирном процессе между Баку и Ереваном», - заявила официальный представитель МИД РФ.

«Хотели бы также напомнить, что на 23 декабря 2022 г. в Москве была запланирована встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана по мирному договору. Согласие на нее дали лидеры двух стран. К ее проведению все было подготовлено. Но именно армянское руководство в последний момент отменило приезд министра иностранных дел Армении А.С.Мирзояна. Это помешало обсудить не только мирный договор, но и другие насущные вопросы армяно-азербайджанской нормализации, включая ситуацию вокруг Лачинского коридора.

Если армянские партнеры действительно заинтересованы в решении обозначенных проблем в русле комплексной реализации трехсторонних договоренностей на высшем уровне, то вместо того, чтобы заниматься схоластикой, необходимо продолжить совместную работу. Российское предложение предоставить площадку для армяно-азербайджанских переговоров по мирному договору остается в силе», - заявила Мария Захарова.