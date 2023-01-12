Политическая напряженность и растущая незащищенность преобладали в ключевых событиях прошедшего года в Армении - HRW

Так международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) в своем ежегодном отчете характеризует состояние дел в Армении в 2022 году.

«Политическая оппозиция обвинила премьер-министра Никола Пашиняна и провела акции протеста с требованием его отставки», — говорится в опубликованном сегодня документе международной организации, базирующейся в Нью-Йорке.

Касаясь ситуации в Армении в отчете, в котором рассматриваются сто стран мира, авторитетная организация зафиксировала случаи нарушения прав человека как в результате военных действий Азербайджана, так и вследствие политики властей Армении.

Последствия нагорно-карабахского конфликта

«В прошлом году было нарушено перемирие, достигнутое при посредничестве России: Азербайджан вторгся в Армению, спорадические военные действия угрожают безопасности жителей приграничных сел Армении или Нагорного Карабаха», — констатируют авторы доклада.

Ссылаясь на официальные данные из Еревана, HRW отмечает, что только в ходе столкновений в сентябре прошлого года с армянской стороны было убито не менее трех мирных жителей, а еще 7600 человек, в основном женщины и дети, были перемещены из приграничных районов, где были повреждены или разрушены многочисленные жилые постройки, еще трое армянских жителей были убиты в Нагорном Карабахе.

Правозащитная организация напоминает о верифицированном ею ранее ужасающем видео, где видно, как группа солдат расстреливает безоружных армянских пленных.

«По меньшей мере семь армянских солдат были внесудебно казнены, скорее всего, азербайджанскими войсками в ходе боев в сентябре 2022 года», — констатирует организация, которая несколько месяцев назад назвала расстрел армянских пленных военным преступлением и призвала к наказанию виновных.

За последние два года организация неоднократно призывала администрацию президента Азербайджана Ильхама Алиева освободить десятки армянских военнопленных, и в этом отчете она заявила, что в азербайджанских тюрьмах находится не менее трех десятков армян, а более трехсот человек считаются пропавшими без вести.

«Армянские юристы и правозащитные организации утверждают, что некоторых из них в последний раз видели живыми в азербайджанских тюрьмах», — говорится в отчете.

Перечисляя последствия неурегулированного нагорно-карабахского конфликта, HRW также сослалась на утверждения официального Баку, согласно которым с момента окончания второй карабахской войны по октябрь прошлого года в результате подрывов мин в Нагорном Карабахе или близлежащих районах погибли 34 мирных жителей, а еще 80 получили ранения.

Ни Азербайджан, ни Армения не являются участниками международного договора о запрещении противопехотных мин, констатирует правозащитная организация.

Плохое обращение в местах содержания под стражей

В течение многих лет HRW предупреждала о случаях насилия и плохого обращения в центрах содержания под стражей в Армении. В текущем отчете организация подчеркивает, что проблема не решена и сейчас, и виновные часто остаются безнаказанными: «Возбужденные дела в основном прекращаются на основании отсутствия состава преступления или неустановления личности подозреваемого».

Авторы доклада отмечают, что через семь лет после введения уголовной ответственности за пытки в Армении суд вынес только одно решение, приговорив бывшего тюремщика к семи с половиной годам лишения свободы.

Несоразмерное применение силы против оппозиции

HRW также подвергла критике представителей правоохранительной системы Армении за препятствование проведению мирных собраний в прошлом году. Правозащитники особо выделили случаи несоразмерного применения силы полицией во время акций оппозиции в мае и июне.

Напомним, правоохранители уже более полугода выясняют, было ли решение полиции о разгоне акции спецсредствами законным. Однако, как и в случае с другими делами по расследованию действий полиции во время демонстраций оппозиции, обвиняемых нет.

Рост случаев насилия в отношении журналистов

В отношении журналистов применялось насилие, более того, эти случаи участились, утверждает правозащитная организация, ссылаясь на отчеты армянских организаций, отчеты международных организаций, в которых подробно описывается, что в прошлом году 13 журналистов подверглись насилию как со стороны государственных должностных лиц, так и со стороны частных лиц, большинство инцидентов произошло во время различных акций протеста оппозиционных групп.

Декриминализация тяжких оскорблений — положительный шаг

После продолжительной критики со стороны местных и международных экспертов, в том числе HRW, в прошлом году правительство Армении решило отказаться от уголовной ответственности за тяжкие оскорбления. Авторитетная правозащитная организация назвала это решение правительства «позитивным».

Нарушаются права уязвимых групп

В то же время, авторы доклада отмечают, что в Армении продолжаются проблемы, связанные с семейным насилием, дискриминацией лиц с инвалидностью, не прекращаются насилие и дискриминация по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности.