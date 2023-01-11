В Карабахе веерные отключения: люди, отапливающие свои дома электричеством, ищут способы не замерзнуть

В Нагорном Карабахе, который уже месяц находится в блокаде, к многочисленным проблемам добавилась еще одна. В Степанакерте и районах проводятся веерные отключения электричества. Люди, отапливающие свои дома электричеством, со вчерашнего дня вынуждены искать способы не замерзнуть в зимние холода.

«Берем одеяла и лежим эти два часа, чтобы не было холодно, искусственно согреваем себя, другого варианта нет, потому что мы не пользуемся газовыми обогревателями, наше отопление связано с электричеством. Да, мы, взрослые, ложимся, а как же дети? Холодно», - сказала жительница Степанакерта Ирена Арутюнян.

А мать троих несовершеннолетних детей Ани Давтян говорит, что когда нет электричества, они пользуются газовой плитой. Самому младшему из детей всего девять месяцев, и обогрев дома в зимние морозы – необходимость.

«Мы зажигаем газовую плиту на эти два часа, потом, когда дают свет, выключаем, все нормально, я не жалуюсь», - сказала Давтян.

В Карабахе, несмотря на проблемы с продовольствием и электричеством, стараются быть оптимистами и продолжать жить, невзирая на трудности.

«Я считаю, что важно то, что мы находимся на земле, освобожденной нашими ребятами, самое важное, чтобы мы жили в своих домах и чтобы не было войны, мы будем сопротивляться до конца, мы не уедем», - сказала Ани Давтян.

Со вчерашнего дня населению подается электроэнергия местного производства. Единственная высоковольтная линия электропередач, идущая из Армении в Карабах, была повреждена. По данным «Арцахэнерго», авария произошла на участке, проходящем по территории Агавно-Бердзор, перешедшей под контроль Азербайджана.

Из Степанакерта сообщают, что при посредничестве российских миротворцев ведут переговоры с азербайджанской стороной, но безрезультатно. Государственный министр Карабаха сегодня заявил, что Азербайджан препятствует визиту экспертов на место аварии. «Второй день нас туда не допускают, чтобы мы могли посмотреть, что случилось, что за авария в электросети, и восстановили подачу электроэнергии из Армении», - сказал он.

В Карабахе значительная часть гидроэлектростанций, производящих электроэнергию, после 44-дневной войны 2020 года перешла под контроль Азербайджана. В связи с этим мощность электроснабжения значительно снизилась.

Жительница Степанакерта Ирена Арутюнян отметила, что для них это было ожидаемым событием. Когда азербайджанцы отключили газ, правительство должно было подумать, что однажды они отключат электричество, сказала 60-летняя женщина.

«Мы знали, что этот момент наступит, почему наше правительство, наши власти не предпринимают соответствующих шагов?» - сказала Арутюнян.

Из-за блокады продовольственная проблема в Карабахе обостряется день ото дня, поэтому правительство решило перейти на талонную систему. Сначала по талонам будут продавать макаронные изделия, рис, гречку. Граждане часами стоят в очередях в магазинах, чтобы купить необходимые им продукты. Жительница Степанакерта сомневается, что вариант с талонами на продукты будет эффективным.

«Для тех, у кого есть маленькие дети, внуки, это ужасная ситуация. Этот талонный вариант существовал и во времена Советского Союза, будет ли этого хватать семьям, у меня большие сомнения», - подчеркнула она.

В условиях блокады Карабаха в правительстве Карабаха произведены новые назначения: министром юстиции назначена Србуи Арзуманян, министром градостроительства – Арам Саргсян, министром иностранных дел – Сергей Казарян, который до сих пор занимал пост постоянного представителя Карабаха в Армении. Министерство социального развития и миграции также возглавил новый министр - Армен Мангасарян.