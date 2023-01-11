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Действующий председатель ОБСЕ призвал стороны разрядить обстановку. Бужар Османи посетит Армению и Азербайджан

Бужар Османи

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Северной Македонии Бужар Османи провел отдельные телефонные разговоры с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым.

Как сообщается, в ходе телефонных бесед была обсуждена ситуация на Южном Кавказе, особое внимание было уделено Лачинскому коридору.

Османи подчеркнул, что внимательно следит за ситуацией вокруг Лачинского коридора. Он выразил озабоченность по поводу воздействия ситуации на повседневную жизнь гражданского населения. Действующий председатель ОБСЕ призвал все стороны разрядить напряженность и начать конструктивный и продуктивный диалог.

По словам Османи, меры, направленные на укрепление доверия и нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном, в рамках инструментария ОБСЕ являются ключевыми элементами для преодоления текущих вызовов, которые затрагивают людей на местах.

В этом контексте действующий председатель ОБСЕ Османи подтвердил свою готовность к личному участию, чтобы помочь снизить напряженность и внести свой вклад в усилия по достижению устойчивого мира. Он также сообщил, что в ближайшее время посетит Армению и Азербайджан.

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