Армения завершила 2022 год с годовой инфляцией на уровне 8,3%

Согласно окончательным данным, опубликованным Статистическим комитетом, Армения завершила 2022 год с общей годовой инфляцией на уровне 8,3%.

Так, продукты питания за год подорожали на 10%, коммунальные услуги - более чем на 8%, одежда - на 7,2%, услуги ресторанов и гостиниц – примерно на 9%. Инфляция есть во всех сферах.

Статкомитет также представил цены на отдельные товары: в течение 2022 года хлебобулочные изделия и крупы подорожали на 14,1%, мясо – на 12,3%, молочные продукты, сыр и яйца – на 11,4%, фрукты – на 10,9%.

Ответственные говорят, что снижения цен в ближайшее время ждать не стоит, однако ожидают снижения темпов инфляции со второй половины текущего года.

«Я уже боюсь такие вещи говорить, потому что мы уже несколько раз проходили через это, когда из-за независящих от нас внешних факторов мы почти приближались к цели, и снова поднимались вверх. Во второй половине 2023 года мы приближаемся к нашему целевому уровню инфляции в 4%», - в конце года сказал председатель Центрального банка Мартин Галстян.

В течение 2022 года ключевую роль в экономической жизни Армении сыграло также значительное укрепление драма. Статкомитет также резюмировал колебания обменного курса: так, за год драм по отношению к доллару вырос на 18,7%.

На сегодняшней пресс-конференции премьер-министр Никол Пашинян также говорил об экономическом годе. Он заявил, что Армения завершила 2022 год с экономическим ростом на уровне более 12%.

В прошедшие месяцы эксперты подчеркивали, что этот рост связан с притоком в страну россиян и что эти показатели не являются отражением усилий правительства. Между тем, премьер-министр сегодня повторил мысль, высказанную несколько недель назад, о том, что «эти люди приехали в Армению, и это что-то значит».

«Не говоря уже о том, что не во всех странах, ставших таким направлением, был обеспечен экономический рост на уровне 13% или 12,5%. И одним из важных факторов этого экономического роста являются, конечно же, институциональные реформы, которые были проведены в Армении», - сказал премьер.

Наряду с экономическим ростом высокая инфляция создала как социальные, так и экономические проблемы, подчеркнул экономист Нарек Карапетян. Эксперт напомнил, что темпы инфляции в Армении начали ускоряться в конце 2020 года, после 44-дневной войны, за чем последовало влияние мировой инфляции.

И уже весной 2022 года, после начала российско-украинской войны, добавился еще один фактор: приток десятков тысяч россиян в Армению создал большой спрос на различные товары и услуги, что привело к еще большему росту цен. «Это, в свою очередь, спровоцировало определенное ускорение инфляции, особенно в виде повышения тарифов на услуги, а также в виде увеличения цен на недвижимость, что мы все и наблюдаем. В этих условиях, если до российско-украинского конфликта у нас были инфляционные эффекты, передающиеся с мировых рынков, то в настоящее время мы уже имеем дело с определенной внутренней инфляцией», - сказал экономист.

По его мнению, высокие цены уже закрепляются на своих местах и больших колебаний в ближайшее время ожидать не стоит.