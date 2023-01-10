Инструментарий Армении в отношении вопроса Лачинского коридора должен быть дипломатическим – Пашинян

Об этом заявил на сегодняшней пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«То, что происходит в Лачинском коридоре, в первую очередь направлено на то, чтобы сломить волю народа Нагорного Карабаха, армян Нагорного Карабаха жить на своей родине, и это важнейший контекст этого вопроса, который мы должны это учитывать», — добавил он.

Комментируя сообщения о том, что Армения предъявила России ультиматум по поводу открытия Лачинского коридора, где функции контроля в рамках трехстороннего заявления 9 ноября 2020 года должны выполнять российские миротворцы, армянский премьер сказал: «Я не думаю, что нам следует говорить с нашими партнерами на языке ультиматумов. То, что мы должны сказать по данной ситуации, уже было сказано публично. Также публично были даны оценки факту закрытия Лачинского коридора».

Единственная дорога, соединяющая Нагорный Карабах с Арменией, остается заблокированной группой азербайджанцев, называющих себя экологическими активистами, с 12 декабря.

В результате фактической блокады более тысячи жителей Нагорного Карабаха, в том числе много детей, уже около месяца не могут попасть домой.

Прекращение поставок по трассе Горис-Степанакерт также вызвало дефицит продовольствия и товаров первой необходимости, в том числе медикаментов, в Нагорном Карабахе.

Азербайджан отрицает факт блокады, заявляя, что участвующие в акции протеста в Лачинском коридоре экологические активисты не препятствуют движению гуманитарных грузов. В Баку, в частности, ссылаются на тот факт, что за это время по трассе было движение как грузовых автомобилей миротворческих сил РФ, так и машин представителей Международного комитета Красного Креста.

В Министерстве обороны России, между тем, заявляют, что с азербайджанской и армянской сторонами ведутся переговоры по вопросу возобновления движения вдоль Лачинского коридора.